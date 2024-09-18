День Осіннього Рівнодення 22 вересня 2024 року: що на нас чекає в цей час

22 вересня о 15:44 (gmt+3) Сонце входить у знак Терези – це і є Осіннє Рівнодення, третя кардинальна точка року, яка активізує стихію Повітря. Відповідно від цього дня люди з більшою ефективністю виконують інтелектуальну роботу, сприймають інформацію, навчаються, встановлюють контакти.

У знаку Терези Сонце у статусі падіння, тому такий транзит часто викликає подвійні ситуації, змушує людей перебувати у стані постійної нерішучості та болісного коливання начебто між двома чашами. Можливостей для соціального зростання в цей час набагато менше, але для самопізнання та духовного розвитку це один із найкращих періодів, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

I. Важливість Осіннього Рівнодення

Осіннє рівнодення – одна з ключових точок року з погляду астрології. Воно відбувається в момент, коли Сонце перетинає небесний екватор і входить у знак Терези, знаменуючи собою початок астрономічної осені. День і ніч стають рівними за тривалістю, символізуючи баланс та гармонію.

Осіннє рівнодення – це момент, коли енергії переходять від активного та динамічного літнього періоду до більш спокійної та глибокої осені. Це час роздумів, підбиття підсумків, очищення від негативних енергій та відкриття себе для нових можливостей. Місячне затемнення 18 вересня посилює енергію переходу та оновлень.

У давнину рівнодення вважалося часом, коли можна розраховувати на рівновагу між духом і тілом, метафізичним і матеріальним.

ІІ. Астрологічне значення: знаки зодіаку та стихії

В астрології рівнодення та сонцестояння ділять зодіак на чотири частини та визначають чотири кардинальні точки. А момент перетину Сонцем цих кардинальних точок по черзі посилює одну зі стихій:

Вогонь (весняне рівнодення);

Вода (літнє сонцестояння);

Повітря (осіннє рівнодення);

Земля (зимове сонцестояння).

Осіннє рівнодення впливає на всіх представників зодіакального кола, але по-різному. Особливо відчувають сильні енергії кардинальних точок року представники кардинального хреста:

Овни відчувають зниження енергії та сонливість, відчувають занепад фізичних сил. Можуть виникнути труднощі у діловому спілкуванні. Це пов'язано з тим, що транзитне Сонце утворює аспект "опозиція" до натального Сонця Овнів. А опозиція завжди вимагає зробити вибір, від чогось відмовитись, залишити в минулому те, до чого звикли. Але в результаті виваженого вибору з'являються внутрішні сили.

Раки стикаються з психічною нестабільністю, можуть замкнутися у собі, ігнорувати потреби близьких та рідних людей. Зовнішні подразники видаються "всесвітньою катастрофою", навіть незначні проблеми роздуваються до неймовірних масштабів. Напружений аспект від транзитного Сонця у Терезах висвічує те, що потребує негайного реагування.

Терези проходять перевірки на щирість взаємин, психологічний стан може бути нестабільним, але загалом осіннє рівнодення для представників цього знака зодіаку є щасливим періодом. Терези відчувають душевне піднесення, перебувають у сприятливому настрої, хоча і не виключені екзальтовані вчинки, які дивують людей навколо.

Козороги зовні поводяться розважливо та інтелігентно, але всередині у них все вирує! Напружений аспект від транзитного Сонця приводить Козорогів у стан стиснутої пружини. Осіннє рівнодення підштовхує представників цього знака до цілеспрямованих і рішучих дій, що може негативно відбиватися на емоційній галузі життя та професійних справах.

ІІІ. Духовні традиції та ритуали

З осіннім рівноденням пов'язано безліч духовних і культурних традицій. У вікканському Колесі року цей день є святом Мабон, що символізує закінчення збирання врожаю та прощання з теплою порою року. Цього дня поклоняються предкам, особливо жіночим представникам роду, та проводять ритуали на добробут та процвітання.

Крім того, рівнодення – це час очищення та підготовки до зими. Люди позбавляються непотрібних речей і звичок, проводять обряди з позбавлення негативу і готують список бажань на наступний період.

Осіннє рівнодення настає 22 або 23 вересня і збігається зі Святом Горобини. Саме від цього дня горобина стає смачнішою, солодшою ​​і після осіннього рівнодення розпочиналося збирання її врожаю.

IV. Вплив осіннього затемнення на біологічні процеси

Осіннє рівнодення викликає зміни в природі: літо поступається місцем осені, а енергії Землі ущільнюються і переходять у стан спокою. Це час перебудови організму та приведення в рівновагу своїх внутрішніх ритмів. У дні осіннього рівнодення корисно працювати над собою, що є першочерговим завданням кожної людини. А його виконання свідчить про силу розвиненості особистості.

V. Висновок

Осіннє рівнодення – це не лише астрономічна подія, а й важлива точка духовного та особистісного зростання. Цього дня можна очиститись від негативу, досягти гармонії з природою та собою, а також підготуватися до майбутньої зими. Важливо залишити образи та забобони, визначити правильні та корисні цілі та виробити алгоритм їх досягнення. Входження в новий період зі старим "багажем" відлякує щастя та талан.

Будьте уважні до своїх думок і вчинків, адже цього дня вони можуть вплинути на ваше життя найближчими місяцями.

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