День "побєдобєсія": астрологиня розповіла, що нас очікує 9 травня

Невблаганно наближається 9 травня, коли Росія, яка привласнила собі перемогу в Другій світовій війні, святкує День перемоги, незважаючи на те, що в усьому світі пам'ятною датою є 8 травня.

Чутки та побоювання щодо того, що він принесе всьому світові, множаться з кожним днем – не буде перебільшенням сказати, що всі завмерли, чекаючи на цей день, коли під час параду на Красній площі в Москві Володимир Путін може оголосити про загальну мобілізацію, що, можливо, означатиме черговий – посилений – етап війни. Про те, чого очікувати від 9 травня цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

"Сатанинський" місячний день

В першій половині дня – до полудня – ми матимемо справу з 9-м місячним днем, який астрологи справедливо вважають "сатанинським". Сили зла активізуються і можуть завдати серйозної шкоди як кожній окремій людині, так і всьому людству загалом. Велика ймовірність насильства – не лише морального, а й фізичного, тому зірки наполегливо радять виявляти обережність: не піддаватися на провокації, відганяти від себе тяжкі та погані думки, менше спілкуватися з тими, хто викликає роздратування чи страх. І в цю схему цілком укладається ймовірність загального призову і нової – ще активнішої – фази війни. Єдиний обнадійливий у цій ситуації момент полягає в тому, що 9-й місячний день триватиме лише до полудня, після чого сили зла втратять свою могутність.

Деструктивний вплив Прозерпіни

Сонце 9 травня перебуватиме між Північним вузлом у знаку Тельця та Урану в опозиції до Південного вузла у Скорпіоні та Прозерпіні, що розташувалася у так званому чорномагічному градусі. Вона вмостилася у ньому доволі давно, і незважаючи на те, що Прозерпіна як планета офіційно астрономами ще не відкрита, астрологи зазначають її сильний вплив на життя на Землі, яке в цьому випадку є деструктивним.

"Королівство замале – ніде розгулятися"

Транзитний Місяць 9 травня пообіді увійде в точну опозицію до Сатурна в 25-му градусі Водолія. В емоційному плані Місяць у такому положенні спричиняє у людей так звані "емоційні гойдалки ", коли роздратування і невдоволеність змінюються апатією – і навпаки. Це з урахуванням того, що супутник Землі в цей час перебуватиме у знаку Лева, де він є демонстративною та підштовхує до публічних заяв.

Недивно, що цього дня можливі військові паради країни-агресорки, які покликані продемонструвати силу і мілітаристські цілі, які її підтримують, – такий собі політичний "ексгібіціонізм". Однак 9 травня поточного року повного апофеозу в Росії не вийде через опозицію Місяця до Сатурна, який його обмежує: як казала Фаїна Раневська, Путін відчує, що "королівства замале – ніде розгулятися". Свято диктаторові зіпсує і той факт, що на території України він, попри бажання, жодного параду провести не зможе.

"Гуляють там тварини небаченої краси"

Фаворитами аспектів цього дня є фіксовані знаки зодіаку – Лев, Телець, Скорпіон та Водолій, які є провідними у подієвому історичному плані. Про них згадується в одкровенні Іоана Богослова, як про тварин небаченої краси: серед них є "вогнегривий Лев", "віл, сповнений очей", "золотий орел небесний" і, звичайно ж, людина. А це означає, що цього дня можливі не лише сумнозвісні військові паради в Росії, а й свята та карнавали в інших країнах, які не мають жодного стосунку до перемоги рашизму над фашизмом.

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