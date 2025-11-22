- Дата публікації
День Прокопа 22 листопада – головні традиції, заборони та народні прикмети дня
22 листопада вважався сприятливим днем для завершення справ, погашення боргів і фінансових операцій.
Церковний календар цього дня, 22 листопада, відзначає пам’ять мученика Прокопа Кесарійського. Віряни звертаються до святого з молитвами про здоров’я та сімейний спокій.
Що робили наші предки
Чоловічі турботи: Господарі лагодили сани або вирушали на базар за новими, готуючись до зимового сезону.
Жіночі обряди: Жінки шукали траву ефілію, з якої готували цілющі відвари. За повір’ями, вони могли випрямити спину людям із горбом та допомагали зростати низьким.
Сприятливий день: День Прокопа вважався вдалим для завершення старих справ, погашення боргів та вирішення фінансових питань.
Очищення простору: Щоб залучити щастя та добробут у родину, позбувалися непотребу, а хороші, але вже зайві речі віддавали нужденним.
Забезпечення достатку: Господині пекли пиріг, вірячи, що він забезпечить достаток у домі на весь наступний рік.
Що не можна робити 22 листопада
Квіти під забороною: Не варто дарувати квіти — вважалося, що вони забирають життєву енергію.
Уникайте поїздок: Краще відмовитися від далеких подорожей і поїздок у дорогу.
Фінансові операції: Не можна позичати гроші, щоб уникнути сварок, але віддавати борги дозволялося.
Знайдене — не твоє: Не підбирайте на дорозі гроші або предмети — це могло принести нещастя.
Позики сусідам: Не позичайте борошно чи цукор — за народними прикметами, це віщувало голод і невдачу.
Погодні прикмети
Тепло: Якщо 22 листопада тепло, очікується довга і сніжна зима.
Снігопад: Сніг увесь день передбачав дощовий травень.
Дощ: Опади у вигляді дощу віщували хороший урожай пшениці наступного року.
