Детермінантні та індетермінантні помідори: які обрати для вирощування і чому їм потрібен різний догляд

Томати / © Associated Press

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Вирощування детермінантних чи індетермінантних помідорів залежить від місця, де ви це робитимете, клімату і того, для чого ви хочете їх використовувати.

Визначимося, що найкраще підходить саме вам, скориставшись порадами GardeningKnowHow.

Перш ніж вибирати сорти на основі розміру плодів і смакового профілю, вам потрібно визначити найкращі види помідорів для ваших умов вирощування. Це залежить від їхнього цільового використання, доступного простору та тривалості вегетаційного періоду. Те, є помідори детермінантними чи індетермінантними, впливає на всі ці фактори, і якщо ви новачок, який навчається вирощувати ці овочі, вам потрібно зрозуміти, чому це важливо.

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Яка різниця між детермінантними та індетермінантними помідорами

Індетермінантні помідори, також відомі як в’юнкі або кордонні, становлять найбільшу групу, включно з більшістю помідорів-реліквій. Вони мають в’юнкі форми зростання і дають високі стебла заввишки від 2 до 6 м, хоча їх можна обрізати, щоб уповільнити їхнє зростання. Більшість садівників вирощують індетермінантні помідори, видаляючи бічні пагони — або «пасинки», — і зосереджуються на одному центральному стеблі для максимального врожаю. Через свою висоту індетермінантні помідори потребують підтримки за допомогою кліток, кілків або шпалер.

Важливою характеристикою індетермінантних помідорів є те, що вони продовжують плодоносити протягом усього вегетаційного періоду і припиняють це робити лише тоді, коли змінюються пори року і рослину вбивають заморозки. Це означає, що індетермінантний сорт томатів може одночасно цвісти та плодоносити. Це ідеальний вид для вирощування, якщо ви хочете часто збирати невеликий урожай для бутербродів і салатів.

Детермінантні помідори більш кущисті й компактні, що робить їх ідеальними для менших приміщень і вирощування у контейнерах. Цей тип треба залишати необрізаним, інакше врожайність значно знизиться.

Рослини припиняють зростання після зав’язування плодів, даючи весь урожай протягом короткого періоду — приблизно за два тижні. Томати зазвичай дозрівають рано, що робить їх ідеальними для коротких вегетаційних періодів. Детермінантні помідори — найкращий вибір там, де потрібен надлишок плодів для приготування соусів і консервування.

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Як визначити, є рослина помідора детермінантною чи індетермінантною

Якщо на пакованні з насінням або етикетці рослини помідора не зазначено, детермінантний це сорт чи індетермінантний, різницю визначити можна. Розмір — найважливіша підказка. Якщо на рослині зазначено, що сорт кущовий — це детермінантний томат. Якщо в інформації зазначено, що рослина в’ється або виросте до понад 1,8 метра — у вас індетермінантний сорт.

Якщо помідор є реліквією (старовинним сортом), у вас, ймовірно, індетермінантний сорт, оскільки лише невелика кількість реліквій є детермінантними.

Якщо ви подивитеся на найвище стебло рослини, і на ньому є квіткові бруньки або суцвіття, це, ймовірно, детермінантний тип помідора. Якщо кінчик зростання позбавлений суцвіть, це, ймовірно, індетермінантний помідор.

Як вибрати правильний тип для вашого саду

Багато садівників вважають, що смак і різноманітність індетермінантних помідорів робить їх кращими за детермінантні. Однак вибір насправді зводиться до того, чого ви хочете і чого потребуєте від цього овоча. Враховуйте наявний простір, обсяг догляду, який ви готові витрачати на рослину, та основне призначення плодів.

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Як уже згадувалося, детермінантні типи помідорів добре підходять для тих, у кого менша площа саду, або для тих, хто хоче вибрати найкращі помідори для контейнерів. Оскільки вони дозрівають одночасно, тому краще підходять для тих, хто хоче консервувати або заморожувати плоди для подальшого використання.

Індетермінантні помідори чудово підходять для тих, хто хоче збирати врожай повільно протягом тривалого періоду часу. Цей тип томатів частіше вживають у свіжому вигляді. Якщо ви вирощуєте індетермінантні рослини, вам знадобиться більше місця в саду з місцем для шпалери або іншої опорної конструкції. Індетермінантні помідори можна вирощувати в контейнерах, якщо забезпечити належну опору.

Напівдетермінантні помідори

Оскільки виробники продовжують експериментувати з селекцією помідорів, межі між детермінантними та індетермінантними рослинами розмиваються. Сьогодні є деякі сорти помідорів, які існують в обох світах і називаються напівдетермінантними.

Напівдетермінантні помідори перебувають десь посередині між двома основними типами. Це означає, що вони виростають вищими, ніж детермінантні сорти, але залишаються компактнішими, ніж індетермінантні. Вони також плодоносять протягом усього вегетаційного періоду, а не одразу, як детермінантні типи.

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Всі помідори є або детермінантними, або індетермінантними за винятком кількох, які починають називати напівдетермінантними.

Індетермінантні. До цих сортів належать більшість старовинних помідорів, помідорів сортів «біфстейк» і чері, за деякими винятками.

Детермінантні. Ці сорти помідорів можуть бути будь-якого типу, але серед них багато сливових помідорів.

Томати / © Associated Press

Догляд за детермінантними та індетермінантними помідорами

Через різницю в розмірі та термінах плодоношення до індетермінантних помідорів треба ставитися інакше, ніж до детермінантних сортів. Правильний догляд забезпечить вам найвищий можливий урожай.

Обрізання. Здебільшого детермінантні помідори потребують менше догляду, ніж індетермінантні. Їх не потрібно обрізати, як їхні аналоги. Виробникам індетермінантних сортів потрібно навчитися правильно обрізати помідори, щоб підтримувати розмір і стимулювати утворення плодів.

Підв’язування та опора. Підтримка помідорів за допомогою підв’язування, клітки або шпалери необхідна для індетермінантних сортів, водночас для детермінантних видів це не завжди потрібно. Загалом детермінантні помідори набагато компактніші, ніж індетермінантні. Однак деякі ростуть енергійніше, ніж інші, і потребуватимуть опори для сильно обтяжених гілок.

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Потреба у воді та добривах. Оскільки індетермінантні помідори плодоносять протягом тривалого вегетаційного періоду, а не одразу, їм потрібно більше води й добрив, ніж детермінантним сортам. Однак частота поливання томатів залежить від клімату та від того, чи вирощуються вони в контейнерах. Хоча удобрення помідорів необхідне для всіх видів, індетермінантні види потребують його частіше, ніж детермінантні.

Збирання врожаю

Коли збирати помідори, залежить від вирощуваного виду. Детермінантні помідори можна збирати протягом короткого періоду, і тоді все буде добре. Індетермінантні помідори збирають протягом літніх місяців до осені, якщо рослину не вб’ють заморозки.

Дата публікації 16:17, 15.03.24 Кількість переглядів 1100 Час помідорів: як найкраще сіяти розсаду?