ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
2 хв

Дівам слід зробити перший крок, а Терезам варто ширше розкрити серце: гороскоп за картами Таро на 6 травня 2025 року

Дізнайтеся, які підказки карт Таро чекають на ваш знак зодіаку 6 травня 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 6 травня 2025 року розповідає, що Водоліям треба довіряти партнерові, а на Раків попереду чекають нові відкриття.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 6 травня 2025 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дев’ятка кубків"

Відчувайте насолоду від того, що маєте. У стосунках йдіть назустріч одне одному. Дійте активно на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Королева мечів"

Ваш розум - ваша зброя. Не пораньтесь об неї в стосунках. У робочих питаннях застосуйте інтелект.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "П’ятірка жезлів"

Не влаштовуйте бійку там, де не треба. У коханні марно не провокуйте конфлікт. Не сваріться з колегами на роботі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду - нові відкриття. Дозвольте собі рухатися вперед. У розв’язанні робочих викликів покладайтеся на внутрішню силу.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Ви стали сильними. У стосунках проявіть свою міць. Помізкуйте над отриманням нових ресурсів на роботі.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Паж жезлів"

Перед вами - цілий світ, достатньо лише зробити перший крок. А у кар’єрі шукайте нових можливостей для розвитку.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж кубків"

Відкривайте ширше серце. У стосунках очікуйте сюрпризів. Щодо роботи, то потрібно дослухатися до голосу серця.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка жезлів"

Вперед до нових перемог. У коханні проявіть свої риси переможця. А у русі кар’єрними сходами заявіть про себе.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка кубків"

Насолоджуйтеся, ви досягнули важливої точки у власному розвитку. На роботі варто захотіти чогось більшого.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сімка кубків"

Обирайте те, що ви хочете. У коханні варто обрати лише один варіант. Щодо роботи, то ліпше синиця в руках.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Двійка кубків"

Довіртеся партнеру. У стосунках підіть назустріч одне одному. Довіряйте партнерам на роботі.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Йдіть разом із партнером в одному напрямку. Розкрийтеся у стосунках. Реалізуйте новий проєкт на роботі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie