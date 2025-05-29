Доленосне літо 2025 року: три знаки зодіаку, на які чекають глобальні зміни

Три знаки зодіаку, на які чекають зміни влітку 2025 року / © Associated Press

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Для всіх трьох це не просто новий період, а питання про долю. Вас втягують у велику гру часу, розповідає астрологирня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Питання в тому, яку роль ви в ній відіграєте:

Овни — ті, хто відкриє шлях, поведе за собою.

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Риби — ті, хто несе пам’ять колишньої ери та голос душі.

Козороги — ті, хто будує опору та дає форму майбутньому.

Коли Сатурн зустрічається з Нептуном, починається епоха, здатна зрушити контури світу. Влітку 2025 року планети з’єднуються у знаку Овна та закладають основу нового 36-річного циклу.

Овен — центр світового полум’я

Ваш знак стає ареною дії. Тут, у вашому вогненному будинку, зустрічаються Нептун — планета містичних прозрінь — і Сатурн — володар структури та закону. Цей транзит робить вас провідником змін. Образно, ніби стародавній пророк і суворий законодавець одночасно увійшли у ваш дім і попросили: «Повідай світові новий початок».

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Сатурн у Овні потребує зрілості, самоконтролю, нового лідерства. Не буйного та імпульсивного, а усвідомленого, стратегічного. Він надає форму хаосу, дисциплінує пристрасть і змушує працювати на довгострокові цілі, додає до них структурованість та передбачуваність. Цей період може призвести до глобальної зміни життєвого курсу, де ініціатива має підкріплюватись чітким планом.

Нептун в Овні — це бачення, за яким стоїть полум’я. Планета руйнує старі ідеали та пропонує створити нові мрії, але у вогненній стихії знака його містична природа стає зухвалою та експериментальною. Нептун принесе натхнення, але й плутанину. Це період, коли інтуїція веде вас до нових кордонів, а натхнення стає паливом для амбітних починань.

Внутрішній герой Овна вступає у міфологічну битву між реальністю та мрією, і саме від вас почнуть поширюватися хвилі змін.

Козоріг — будівельник майбутнього з попелу минулого

Сатурн — ваш управитель — вступає в рідкісний союз з Нептуном, і разом вони вирушають на знак Овна. Це означає, що вам доведеться освоювати нові ролі. Переміщення через цей знак змушує вас виходити за межі звичних структур. Транзит змушує вас рухатися, пробивати стіни обмежень та адаптуватися до нових реалій.

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Козороги, які звикли до перевірених доріг, стикатимуться з необхідністю діяти на дотик, довіряючи інтуїції та натхненню. Ви — один зі стовпів цього циклу, від вашої стійкості та далекоглядності залежить, наскільки міцною буде нова епоха. Те, що здавалося стабільним, тепер потребує поновлення. Вам доведеться навчитися приймати не лише логіку, а й натхнення Нептуна, дозволяючи мріям стати частиною стратегії.

З’єднання Сатурна і Нептуна в першому знаку всього Зодіаку може призвести до важливого переосмислення цілей і амбіцій. Цей транзит стосується глибинних змін та перебудови старих структур. Нова ера відкриває перед вами нові горизонти!

Козороги відчують тиск, а також необхідність діяти швидко та нестандартно. Ваша стійкість — як якір для нового світу. Але, щоб не зламатися, доведеться навчитися бути гнучким.

Риби — прощання з епохою, зустріч з новою мрією

Нептун, ваша планета, що управляє, залишає знак Риб, завершуючи 14-річний цикл занурення в мрії, інтуїцію, містицизм. Все, що ви переживали від 2011 року, — і сни, і розчарування, і великі осяяння — тепер має залишитися в минулому. Ви можете відчути, як туманні мрії кристалізуються у ясний напрямок. Настав час перевести інтуїцію до структури, натхнення — у план, віру — у дію. Період оновлення може супроводжуватися почуттям втрати, але за цим піде внутрішнє очищення та новий шлях.

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Цей цикл може відкрити новий розділ вашого життя, пов’язаний із внутрішнім розвитком і духовними пошуками. Цей цикл може відкрити новий розділ вашого життя, пов’язаний з внутрішнім розвитком і духовними пошуками. Настає момент, коли ви більше не можете жити в очікуванні натхнення — час втілювати і оформляти. Саме ви відчуваєте цей поворот особливо гостро як душа, що розлучається з ілюзією і приймає виклик.

Коли Нептун проходить через Овен, він активує зону оновлення і спонукає вас стати більш рішучими. Сатурн у цьому аспекті дає можливість закріпити мрії в реальності. Для Риб це період виходу з ілюзій та створення міцного фундаменту для майбутнього.

Вогняна енергія Овна додає ривок до еволюції, вимагаючи відповідальності за внутрішні вибори. Можливі доленосні зустрічі та усвідомлення нових життєвих шляхів, де інтуїція поєднується з конкретними кроками.

36-річний цикл з’єднання Сатурна та Нептуна в Овні — час, коли закладаються нові засади, ламаються старі обмеження та відкриваються горизонти, про які раніше можна було лише мріяти.

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Овен стає провідником змін, приймаючи енергію оновлення, де мрія вимагає конкретних дій. Риби виходять з ілюзій, перетворюючи інтуїтивне знання на практичну силу та рішучість. Козоріг перебудовує стратегії, поєднуючи логіку та натхнення в новий шлях, де гнучкість стає ключем до успіху.

Цей аспект вимагає від трьох знаків внутрішнього перетворення. Слід бути готовими до несподіваних поворотів, доленосних рішень та нового етапу, де ваше бачення майбутнього стане точкою опори для грандіозних змін!