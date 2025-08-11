Доленосний період: останнє повернення Сатурна в Рибах від 1 вересня 2025 до 14 лютого 2026 року

Повернення Сатурна в Рибах / © Associated Press

Реклама

Планета Сатурн — вартовий сонячної системи, управляє знаком Козерога. Це символ зрілості, структури та часу. І що більше ми дізнаємося про цю планету та її вплив, то глибше розуміємо самих себе. Адже, можливо, в цих кільцях відображаються не тільки льоди далеких епох, а й кола наших власних життів, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Він немов старий мудрець, оточений сяючими кільцями слави, які видно навіть крізь аматорський телескоп. Міфами оточений, науковими відкриттями захоплюючий — Сатурн залишається загадкою, над якою людство розмірковує століттями.

Один «рік» на Сатурні триває майже 30 земних років. Його пори року — довгі й тихі, кожна розтягується на 7 земних років. Уявіть собі осінь, що триває майже десятиліття — сумна, велична і незмінно філософська.

Реклама

Останній градус Риб і перший градус Овна — особливий простір у зодіакальному колі. Це якась тонка межа, яку астрологи називають «сірою зоною Зодіаку». Своєрідний енергетичний коридор, де закінчується один цикл і починається інший. Тут немає чітких меж і, скоріше, образно його можна уявити як світанок між ніччю та днем, де все хитке, але насичене.

30-й градус Риб завершує Зодіак, характеризує розчинення, відпускання. Він несе в собі мудрість усього зодіакального кола, накопичений досвід, інтуїцію і прощення. Люди з планетами в цьому градусі часто мають глибоку чутливість, здатність відпускати і бачити суть речей. Це градус, де душа готується до переродження.

1-й градус Овна символізує імпульс, народження, спалах. Тут енергія прагне вирватися назовні, почати, заявити про себе. Це градус першопрохідців, лідерів, тих, хто не боїться йти першим. Але він також може давати наївність, імпульсивність, а також проблеми з усвідомленням наслідків від скоєних вчинків.

Коли Сатурн повертається в ретро фазі з Овна в Риби, він проходить цією зоною двічі — спочатку в прямому русі, а потім у зворотному. Це створює ефект «перегляду» між завершенням і початком.

Реклама

Під час ретро фази Сатурна не варто гнатися за результатами. Це час відпустити, завершити, додумати, пробачити і зміцнити основу перед новим ривком, який почнеться навесні 2026 р. Усе, що буде розпочато зараз, — нехай буде розпочато усвідомлено. Усе, що вимагає завершення, — нехай буде завершено із честю.

Для Овнів, Риб і Козеріг, а також представників інших знаків Зодіаку, у кого натальні планети в цих градусах, — доленосний період. Сатурн буде перевіряти: чи готові ви завершити старе і почати нове? Чи не залишилися незакриті борги, емоційні вузли, незавершені обіцянки? Це може бути час іспиту на зрілість, у питаннях кар’єри, амбіцій та особистих цілей. Сатурн немов стукає у внутрішні двері, перевіряючи, наскільки міцні стіни й чи не час перебудувати фундамент.

На колективному рівні може виникнути відчуття уповільнення, невизначеності, особливо у сферах, пов’язаних із лідерством, духовністю, творчістю. Це час, коли важливо не поспішати, а свідомо завершувати й готуватися до нового циклу.

Енергетично — це період, коли старі структури можуть руйнуватися, щоб звільнити місце новим. Сатурн у цій зоні — як архітектор, який спершу розбирає старий фундамент, щоб збудувати стійкіший і довгостроковіший. Планета навчає терпінню, зрілості та відповідальності. Навесні 2026 року почнеться новий цикл у житті Овнів, Риб і Козерогів, і важливо ввійти в нього з чистим серцем і ясною метою.

Реклама

Повернення Сатурна в знак Риби дає Овнам шанс переглянути свої прагнення, спалити неробочі мости і знайти нові шляхи до лідерства. Рибам — можливість оформити мрії на реальність, перетворити хаос на ясність. А Козерогам — запрошення не будувати за інерцією, піти від консервативних підходів і дозволити собі бути собою, не ховаючись під товщею каменю.

У період з 1 вересня 2025 року до 14 лютого 2026 року, кожен зможе знайти орієнтири для себе, якщо використовувати вплив Сатурн як інструмент зрілості, а не як обмежувач і тінь долі.

В Овні Сатурн вимагав рішучості, дисципліни в діях, перевіряв на сміливість і зрілість. Але з 1 вересня він знову занурюється в знак Риб, повертаючись у простір, де логіка поступається місцем вірі, а структура — потоку. До 14 лютого 2026 року ми житимемо в цьому проміжному світі, де минуле вимагає завершення, а майбутнє — терпіння.

У цей період можуть спливти незавершені справи, забуті обіцянки, старі страхи та мрії. Наприклад, людина, яка колись відмовилася від творчого шляху, може знову відчути поклик пензля або сцени. Або стосунки, завершені без ясності, можуть знову нагадати про себе, щоб закрити старі гештальти та зцілитися.

Реклама

Це час, коли Всесвіт немов говорить: «Ти не все зрозумів. Повернися. Подивися глибше». Риби не дають прямих відповідей, але цей знак відчиняє двері в підсвідомість. Сатурн тут — як суворий наставник у храмі тиші. Він вимагає чесності: із собою, з минулим, із мріями.

На рівні суспільства можливі повернення до старих законів, перегляди духовних і культурних цінностей. Може посилитися інтерес до тем екології, психології, духовних практик. У бізнесі й політиці — сповільнення, переоцінка, реструктуризація. Це не час починати нове, але ідеальний момент для завершення, очищення і зміцнення фундаменту.

А 14 лютого 2026 року Сатурн знову ввійде в знак Овна і почнеться новий 30-річний цикл. Старі проєкти можуть отримати друге життя, але вже з новим сенсом. Але до цього — майже пів року, щоб навести лад у душі, закрити старі сюжети й підготуватися до нового старту. Спливуть старі емоційні сюжети, можливо, з дитинства або минулих стосунків.

З 1 вересня 2025 до 14 лютого 2026 року — це період, коли варто звільнитися від ілюзій і навчитися діяти стратегічно, з оглядкою на довгострокові наслідки. Сатурн не дає швидких результатів, але його уроки — фундаментальні.