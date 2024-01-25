Епоха Водолія – популярний термін в масовій свідомості чи квантовий перехід

У цій статті астрологиня Марина Скаді представила основні тенденції цього астрологічного явища.

Повний цикл вісь обертання Землі робить за 26 000 років, тобто якщо поділити на 12 знаків зодіаку, то в кожному знаку вісь землі буде по 2165 років. Вісь її обертання непостійна, через що відбувається зміщення в просторі – це прецесія – перехід осі в наступний знак за годинниковою стрілкою – з Овна у Риби, з Риб у Водолія, з Водолія у Козоріг.

Кожен знак зодіаку володіє певною енергією, що йде з космосу, і коли планети Сонце і Земля потрапляють в цей сектор зодіаку, вони змінюють свої характеристики. Тобто коли вісь прецесії переходить з Риб до Водолія, це означає, що на 2165 років змінюється все.

Понад 2000 років тому, коли вісь прецесії увійшла в знак Риб після знаку Овна, з'явилася одна з найбільших світових релігій – християнство, засновник якої - Ісус з Назарету. Тепер, через 2165 років, ми входимо в нову епоху – Водолія. І саме перехід прецесії осі зі знака в знак приносить зміни (триває цей перехід близько 200 років) і ми живемо в епоху змін. Саме в наші дні – середина минулого століття і ще 100 років буде поступово завершуватися астрологічна епоха Риб і починатися епоха Водолія, але пік змін припадає на кінець 20 століття – початок 21 століття. Особливо потужний вияв нової епохи спостерігається саме коли відбувається перехід прецесії осі з одного знака до іншого.

1781 року англійський астроном Вільям Гершель відкрив планету Уран за допомогою революційного на той час приладу – телескопа. Це був справжній прорив людини, яка пізнає космос. В астрології Уран теж став відповідальним за революційні зміни і управителем Водолія. А через 8 років у 19789 почалася Французька буржуазна революція, яка змінила світ і вперше сформувала філософію Водолія. Саме тоді зародилися принципи Водолія – це свобода, рівність, братство. Красиві слова і благородні поняття.

Але ми не можемо перекладати всю відповідальність на зодіак, тобто свобода, це не означає, свобода від відповідальності за свої вчинки. Більшість геніїв народилися під знаком Водолія, але, як відомо, геніальність – це відхилення від норми. Цим і виділився Водолій. Але ці люди – генії, надали значного впливу на розвиток людської цивілізації. Водолії вважаються генераторами інноваційних наукових ідей.

Астрономія заперечує поняття епох, але кожна з попередніх космічних епох залишила в історії цивілізації цілком видимий слід. Поділ на епоху дуже чітко проглядається, є легенда-легенда про всесвітній потоп – вісь прецесії йшла у знаку Рака – водний кардинальний знак, пов'язаний з впливом на землю потоків води. Епоху Раку змінила епоха Близнюків – товариського знака зодіаку. В епоху Близнюків відбувається розвиток мов, писемності, саме тоді люди усвідомили необхідність записувати і зберігати знання. Після цього вісь прецесії переходить в земний знак Тельця – Телець пов'язаний із землеробством, родючістю, створенням, формою, накопиченням матеріальних цінностей.

У наші дні, коли вісь прецесії входить у знак Водолія, ми вже спостерігаємо її характерні якості – стрімко розвивається наука і мистецтво, змінюється саме суспільство і його традиції. Епоха Риб закінчується, швидше за все прийде нова оновлена релігія – об'єднання людей, те про що говорить Лайтман. Тобто, насправді, зараз вісь виходить з Риб і увійде в знак Водолія років через 100. Але ми вже відчуваємо ці зміни, як відомо, в період змін найбільше страждає той, хто не хоче змінюватися. Ми вже відчуваємо вібрації Водолія, настає інша епоха – Сонце виявляється на тлі іншого знаку зодіаку і на землі люди відчувають інші енергії. І людям треба вчитися з ними працювати, перебудовуватися, змінюватися й оновлюватися. Це вихід із зони комфорту. Земля, Сонце, планети, не просто змінюють положення в просторі, але і входять в зовсім інші енергетичні потоки космосу. Ці потоки безпосередньо впливають на всі земні процеси і є першопричиною всіх глобальних змін.

Найстрашніша катастрофа, яку пережила планета – це період пізнього палеоліту, який закінчився екологічною кризою, що охопила величезні території. Ця криза була викликана знищенням мисливцями цієї епохи найбільших тварин і хижацьке винищення тварин, у свою чергу, поставили первісну людину на межу самознищення. Населення скоротилося на 80%, але виходом з цієї кризи стало виникнення землеробства і скотарства – очевидно, вісь прецесії перейшла Тельцю.

Оптимісти вважають, що саме Водолій приведе людство до золотої ери технічного і соціального прогресу. Масштабні стихійні лиха не тільки розкривають людські пороки, але й активізують приховані ресурси, які роблять світ ліпшим. Це відкриття особистих якостей, завдяки чому з'являються нові професії, нові види діяльності, творчості, тобто відбувається революція свідомості. В епоху Водолія людство перебуває на порозі нової науково-технічної революції і стосується вона можливостей самої людини, її індивідуальності.

Вчені практично вивчили людський геном, ведуться активні програми дослідження в області клонування, вирощування органів в лабораторіях. Посилюється це тим, що імплантуються чіпи, що мають пам'ять і логіку. Вчені сподіваються, що сучасні досягнення не тільки полегшать повсякденне життя людини, але і в разі чого, допоможуть людству вижити. Роботизація, криозаморозка, пересадка органів, генна інженерія – прагнення довести життя до досконалості. І це стосується не тільки фізіології, це стосується і психіки, і соціальних речей. Людина в нову епоху увійде дуже зміненою, знімаються табу на все те, що раніше вважалося забороненим. Принципи епохи Водолія – свобода, рівність, братство. Це прагнення до того, щоб людина оздоровилася в результаті хороших мутацій.

Інститут сім'ї та шлюбу змінюється. Водолієм керує Уран – це планета денська, безстатева, символізує все незвичайне, несподіване, сучасне. Люди, яких засуджували – гомосексуалісти, тепер відчувають себе впевненіше. Уран – це нові соціальні норми. Стався квантовий стрибок – те, що ховалося, стало демонструватися відкрито. Сьогодні людство по новому осмислює таке поняття як свобода і незалежність.

Водолій – провідник в світле майбутнє, в неволі не розмножується, тому й не особливо поспішає в офіційний шлюб. Але у Водолія два глечика, з яких він ллє. Як і у будь-якого іншого знака є дві сторони – темна і світла, яку людина вибере, залежить від його усвідомлення, ухвалення змін. Уран вивільняє дух, ментальну силу. У Рибах Меркурій в статусі вигнання і падіння – люди вірять і бояться, а Водолієм керує Уран – вища іпостась Водолія – люди думають, аналізують, приходять до істини.

Розвиток гаджетів, техніки звільняє людину від непотрібних йому завдань і проблем, сучасна техніка захищає від неприємностей, і так, людство стає занадто залежно від технологій. Але будь-які екстремальні умови пробуджують як розумові, так і фізичні резерви (Уран в знаку Скорпіона в статусі екзальтації), ті навички, які ми отримуємо від наших предків і передаємо дітям. І це дозволяє знаходити конкретні рішення в сформованій ситуації.

Епоха Водолія пропонує людям нові перспективи, але це епоха індивідуальності і незалежності – кожен має зробити свій вибір – приймати енергії Водолія і вчитися з ними працювати, або прив'язуватися до старого і звичного, те, що знайомо і зрозуміло, але втратило свою актуальність. Орієнтація на духовні цінності, колективні процеси, дружбу. Міхаель Лайтман дуже добре про це розповідає – об'єднання, це те, що допоможе вижити і стати сильним. Думай про товариша, про ближнього – якщо цього всі будуть дотримуватися, то люди стануть сильними, а тільки сильна індивідуальність здатна допомогти іншій. Нові цінності в епоху – Водолія, коли дружба і об'єднання виходить на перший план. Хто не дотримується цих понять, той слабшає і тоді, зменшення населення неминуче. Воно буде, в будь-якому випадку – через 2000 років вісь прецесії увійде в Козоріг, яким керує Сатурн, а енергії Сатурна і Козерога ми добре відчули зараз – за Козерогові йде Плутон, Юпітер, Сатурн. Козоріг стримує, ограницивает, ізолює.

Стихія епохи Водолія — Повітря. Уран-планета стихії Повітря, значить, сила Урану буде максимально проявлена. Символ Урану — блискавка. Водолій – фіксує потік Повітря. Це вже не легкий подих, це спрямований, спрямований до нового ментальний потік, як шлейф від літака високо в небі. Уран – прагнення до неординарності і незалежності. Любить блиснути розумом. Різкість і оновлення можуть виходити від проявів цілої групи людей. Таланти та здібності допоможуть розкрити групи однодумців і друзів. Водолій - цінитель дружнього, інтелектуального спілкування, приправленого гумором, часом, навіть абсурдом. Хоче відчувати себе аристократом духу, прогресивним діячем, оригіналом. Більше говорить, ніж робить. Виявляє інтерес до всього передового, дивним, епатажному, езотеричного.

Основний принцип знаку Водолія – подолати всі перешкоди і внести в навколишній світ щось нове.

Девіз: "Я вільний!", "Всі вільні".

Завдання Водолія – повинна бути усвідомленість у застосуванні та втіленні в реальність всього незвичайного, неординарного, нового.

Місія Водолія – рух, динаміка, пізнання нового, прогрес. Допомагати людям, реалізовувати їхні мрії.

Енергії Водолія входять до нашого життя, це процес еволюції, ми живемо в час революційних перетворень. Зараз, під час переходу прецесії осі зі знака Риб у знак Водолія, все змінюється, настав час духовного пробудження. Вірний шлях в епоху Водолія – бути в позитиві і приймати нове і прогресивне, не боятися експериментувати. Знак Водолія характеризує поняття змін і оновлень. Найбільше страждає той, хто не хоче змінюватися.

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