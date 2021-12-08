Фінансовий гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку

Фінансовий успіх залежить від багатьох речей та зовнішніх обставин, а також безпосередньо від часу, дати, місця народження людини. В астрології це є відправною точкою – тією самою базою, виходячи з якої можна визначати перспективи з різних життєвих сфер. Як відомо, у минулому закладено передумови всіх майбутніх можливостей.

Загальне астрологічне тло на певний період (сприятливе чи ні) можна зрозуміти з транзитів планет. Значущість транзитів залежить від особистого потенціалу – вроджених здібностей та талантів людини. Якщо знаєте свій знак зодіаку, почитайте загальні астрологічні прогнози, у них ви знайдете корисні рекомендації, поради та підказки, як не проґавити свій щасливий шанс.

Прогнозування як поняття є і в економіці, і в політиці, і в метеорології – це метод або спосіб визначити хід розвитку подій у майбутньому. Особистий фінансовий успіх і матеріальне становище насамперед залежить від усвідомлення свого натального потенціалу, а також від фінансової грамотності, працьовитості.

Всі люди чутливі до космічних енергій, а якщо правильно використовувати планетарні впливи, можна "потрапити у грошовий потік" та поліпшити своє матеріальне становище. Щоб зрозуміти загальну ситуацію у фінансовій сфері на 2022 рік, потрібно проаналізувати становище у знаках зодіаку основних планет, які відповідають за грошову та матеріальну сферу: Венера, Юпітер, Плутон.

Початок року може бути не дуже райдужним – у січні Венера у ретроградному русі порушує рівновагу у сфері грошового обігу. Але вже від лютого починається сприятливий період – Юпітер у Рибах у сильному статусі, а Венера у Козорозі, та ще й за підтримки Плутона дає міцність, здатність вибирати правильно, координувати свої вчинки та дії, щоб у короткі терміни отримати ефективний результат.

Активні енергії 2022 року також зумовлені впливом Синього Водяного Тигра, який вступить до своїх прав 1 лютого. Щоб посилити сприятливі можливості у фінансових справах, проявляйте себе, силу волі, показуйте ініціативу, щоб заявити про себе як про особистість, лідера, творця. Не забувайте про свій внутрішній світ – адже у спокійному стані формуються відповідні зовнішні обставини.

Загалом, взаємодія та обмін інформацією з іншими людьми стане якіснішим, зрозумілим. Будуть доступні зв'язки, контакти, знання, які надає зовнішній світ і оточення, для отримання необхідних ресурсів. Від 11 травня до 28 жовтня 2022 року Юпітер рухається Овном і сприяє будь-яким починанням. Це гарний час для вкладання коштів, інвестування, купівлі нерухомості – ви повернете свої гроші та отримаєте прибуток уже 2023 року.

Одним із символів Плутона є Ріг достатку. Плутон і Юпітер у гармонійному зв'язку майже весь рік – світ стає активнішим! Країни починають відкривати кордони, з'являється можливість знову подорожувати та працювати за кордоном. Більшість юридичних питань, що стосуються успадкування, позик, кредитів, будуть вдало вирішені.

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ОВЕН

Середина року сприятлива для фінансової сфери, обставини складаються успішно у тому, щоб реалізуватися. Ви отримуватимете дохід через основний вид діяльності, тому можна подумати про зміну роботи, якщо вас щось не влаштовує. Під час оцінювання своїх перспектив на рік у плані доходів і витрат варто зосередитись на головному та не розпорошуватися у всіх напрямках одночасно. Ви зможете заявити про себе передусім через свою кар'єру. Тому реалізація себе на робочому місці обов'язково дасть фінансовий результат, що задовольняє.

ТЕЛЕЦЬ

Ваша працездатність протягом року приголомшлива! Отже, ви зможете добре заробити, а також отримати додаткові можливості, щоб розкрити себе повністю, набути популярності та бажаного рівня доходу. Деякі труднощі на початку року будуть компенсовані матеріально у другій половині 2022 року. Всі питання, пов'язані з грошима та рухомим майном, варто запланувати на рік Тигра – ці активні енергії вам допоможуть. Колишні невдачі не повинні вас зупиняти — ви багато зможете досягти протягом року.

БЛИЗНЯТА

У разі правильного використання можливостей року вам вдасться накопичити гроші. З'являються нові джерела доходу, партнерські економічні взаємини забезпечують доступ до різноманітніших ресурсів. Намагайтеся якнайбільше бути на оці, проявляйте активність, організовуйте людей – події в колективі впливатимуть на ваші фінанси. Особливо сприятливий період — літо 2022 — це період таану для вас. Не гайте часу на відпочинок (ліпше плануйте це на осінь) – працюйте, і ви значно зміцните свій фінансовий фундамент.

РАК

Розвиток та застосування особистої сили сприяє накопиченню капіталу для нащадків. Принаймні, ви зможете закласти фундамент майбутніх успіхів та набути спокою в плані забезпечення своїх рідних та близьких. Влітку можуть виникати перешкоди – але не падайте духом! У ділових стосунках намагайтеся бути активними, проявляйте ініціативу – весна та осінь 2022 – дуже сприятливий для вас період. Також успіх року може бути пов'язаний з майновими питаннями, які вирішуються для вас найкращим чином. Рік Тигра виявиться набагато позитивнішим, ніж попередній.

ЛЕВ

Можливе отримання грошей у спадок, якщо це питання для вас актуальне. Ви можете притягнути талан, особливо влітку та восени 2022 року, якщо звернетеся до символіки комфорту, чогось красивого, легкого, дорогого, виняткового. Якщо ви будете занурені в символіку лише чогось простого, звичайного, дешевого, вас спіткають лінощі, млявість, невдача. Все у ваших руках на рік Тигра, але енергії допомагають, якщо від вас виходить бажання діяти! Будуйте найсміливіші довгострокові плани – перші результати побачите вже в середині року.

ДІВА

Доведеться постаратися, щоб зберегти своє звичне матеріальне становище. У році Тигра відчувається напруженість із грошима, але з іншого боку – це ваша точка зростання. Ви зможете виробити нову стратегію щодо вирішення фінансових питань, але швидкого результату очікувати не варто. Отриманий цінний досвід (і навіть негативний у грошових справах), стане вам у пригоді, допоможе швидко відновити матеріальний тил, хоча це, найімовірніше, буде вже у 2023 році. Найлегше стане в період від 11 травня до 27 жовтня – у цей час ви зможете заробити та забезпечити собі та сім'ї необхідний ресурс.

ТЕРЕЗИ

Вам можуть часто говорити, що ви не вмієте розпоряджатися грошима і багато витрачаєте, переплачуєте, купуєте те, що вам некомфортне і не приносить задоволення. Довіряйте оточенню, рідним та близьким людям – вони намагатимуться вам допомогти. Але все залежить від вас, чи зможете ви зберегти їхню любов і спільні ресурси. Або ж підете шляхом спроб і помилок. А в результаті виявиться, що якби ви вчасно скористалися порадою мудрих людей - уникнули б матеріальних втрат. Навесні та в листопаді-грудні 2022 року, загалом, більш вдалий період, ніж улітку.

СКОРПІОН

Матеріальний успіх приходить до вас дуже швидко – ви відчуваєте правильний вектор напряму своїх дій і без особливої напруги приходьте до позитивних результатів у зміцненні та зростанні свого добробуту та фінансового стану. Але не розслабляйтеся, і тоді успіх буде на вашому боці весь рік! Інтенсивно попрацювавши у першій половині року, ви зможете дозволити собі чудовий відпочинок улітку. Ваші керівники вбачають у вас перспективу – покладають на вас велику відповідальність за колектив. Але результатом цього буде кар'єрне зростання та збільшення доходів.

СТРІЛЕЦЬ

Протягом року у вас буде кількість грошей, яка вам потрібна для забезпечення свого існування. А ось для реалізації бажань грошей може не вистачити. Влітку можливий значний приріст коштів порівняно з першою половиною року. Проте, не варто планувати грандіозні придбання у 2022 році – ваші заворушення зведуть до мінімуму радість від покупки. Невеликі грошові вкладення допустимі, але у вас завжди повинні бути кошти, які знадобляться у разі виникнення незапланованих додаткових витрат.

КОЗОРІГ

Рік сприятливий для отримання додаткових знань у сфері фінансів – це може бути економічна освіта чи курси фінансової грамотності. Обставини складаються так, що ви яскраво виділяєтеся на тлі інших людей. А це допомагає набути популярності та збільшити свої доходи. Головне, втриматись на цьому рівні – є певні ризики влітку 2022 року. У цей час ваше вміння боротися, командувати, переконувати людей і демонструвати свою силу не принесуть бажаного результату. Зате ви зможете відпочити і набратися сил перед новим етапом.

ВОДОЛІЙ

Громадські події впливають на фінансову ситуацію. Для того, щоб все встигати, організуйте роботу колективу, навіть якщо ви не керівник. Ваш вплив величезний на колег та ближнє оточення – спробуйте створити щось спільне, корисне для всіх. Літо та осінь 2022 року будуть більш стабільними та передбачуваними у сфері фінансів. На початку року можуть виникнути ситуації, що вимагають прийняття негайного рішення щодо майна та грошей. Ви заклали гідний фундамент за попередній рік, тому настав час робити довгострокові вкладення.

РИБИ

Рік цікавий, насичений подіями, подарунками, преміями. Ваш матеріальний стан буде дуже хорошим, якщо ви забудете що таке лінощі. З іншого боку, лінощі – це ознака геніальності. І так, ви геніальні у плані заробітку та збільшення доходів 2022 року! Конкретика та здатність ухвалювати швидкі та добре обґрунтовані рішення створюють спокійний творчий настрій у команді. Від 11 травня до 27 жовтня – період уповільнення, ефективність професійної діяльності знижується, але час сприятливий для підбиття підсумків та створення бази для майбутніх успіхів.

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