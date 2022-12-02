Фінансовий гороскоп на 2023 рік для всіх знаків зодіаку

Це час раціонального використання фінансів та організації фінансових відносин. Рік сприятливий для відкриття бізнесу у сфері сільського господарства, будівництва та інших напрямків, коли йдеться про виробництво якісних, добротних виробів.

До 16 травня Юпітер, планета розширення й багатства, переміщається Овном – цей період вдалий для започаткування свого стартапу, запуску Інтернет-проєктів і взагалі будь-яких починань. Вже у другій половині 2023 року ви зможете зміцнити позиції, отримати перший прибуток і відчути під ногами опору.

Від 16 травня 2023 року потужна і сповнена прагнення, оптимізму й удачі планета Юпітер переходить до знаку матерії та ресурсів – Тельця. Транзит триватиме до 26 травня 2024 року, і в цей час якість життя покращиться, оскільки почнуть працювати підприємства, малий і середній бізнес. Юпітер у Тельці закликає навчитися планувати власні доходи й витрати, допомагає працьовитим і відповідальним людям спокійно та впевнено рухатися до поставлених цілей.

У Тельці перебуває Уран, поєднуючи свої енергії з Юпітером у цьому ж знаку зодіаку; планети формують певні умови, в яких кожна людина зможе знайти для себе прибуткову сферу діяльності та нові джерела заробітку. Уранічні енергії пов'язані з новими, сучасними технологіями, соціальними мережами, Інтернет-ресурсами. Значущість цього збільшується з приходом Юпітера до знаку Тельця.

В нашому нестабільному сучасному світі потрібні цілковито нові навички та знання, і саме це здатне призвести до фінансової незалежності. Сьогодні всім потрібно вивчити основи фінансової грамотності, розвинути в собі вміння управляти заробленими грошима. Грайте у стратегічні ігри (настільні чи комп'ютерні), що змушують вас генерувати ідеї та моделювати товарно-грошові відносини в умовах обмеженості ресурсів. Читайте науково-популярні книги про економіку й фінанси, дивіться та слухайте успішних блогерів, монетизуйте свої знання.

Оскільки Телець є знаком Венери (планети взаємин), то в поєднанні з планетою везіння та «великого щастя» – Юпітером – значно зростає шанс сприятливого знайомства, яке здатне призвести до успішної співпраці. Юпітер у Тельці оберігає від необдуманих та ризикованих вчинків, люди в цей період схильні приймати виважені рішення та уникати безглуздих витрат.

В середині липня вісь Місячних Вузлів переходить до знаку Овен–Терези майже на півтора року. Цей період дарує можливість знайти нових гідних партнерів, змінити своє оточення, привернути увагу інших людей до своєї діяльності та досягти успіху у справах. Вдалими будуть і подорожі до далеких країн.

Фіксуйте все, що відбувається в період від 23 березня до 13 червня — це перший захід Плутона до знаку Водолія. Все, що розпочато в цей період, отримає свій активний розвиток 2024 року.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Дуже яскравий та значущий рік. Нарешті ви зможете знайти своє місце під Сонцем. З'являється безліч можливостей та перспективних пропозицій у професійній сфері. Ваша активність і прагнення проявити себе обов'язково будуть винагороджені. Не втратьте свій шанс, якщо хочете знайти роботу або ділових партнерів за кордоном.

ТЕЛЕЦЬ

На початку року виникають деякі складнощі, відмови у співпраці чи прийманні на роботу, різні затримки, пов'язані з фінансовими взаєморозрахунками. Від середини травня і до кінця 2023 року ви потрапляєте в потік удачі й везіння. В цей період можливе кар'єрне зростання та збільшення зарплати. Бізнес розвиватиметься, приноситиме гарний прибуток.

БЛИЗНЯТА

Використовуйте свої вроджені таланти до торгівлі та комунікації. Починаючи з малого, запускаючи невелику справу та новий проєкт, вже до осені 2023 року ви досягнете результатів, які вас вдовольнять. Успіх багато в чому залежить від того, наскільки часто ви перебуваєте серед людей, берете участь у колективних проєктах та громадській діяльності.

РАК

Протягом року прокидається ваш творчий початок, відкриваються сприятливі можливості для розширення й розвитку. Гармонійно розподіляється навантаження на роботі та обов'язки стосовно до інших людей, часу вистачає на все, і ви без особливого напруження досягаєте бажаного. Влітку та восени 2023 року ви зможете забезпечити собі надійний матеріальний тил.

ЛЕВ

Від березня ви відчуєте себе більш вільними та побачите нові шляхи розкриття своїх талантів і здібностей. У професійній сфері справи розвиваються успішно, зовнішні обмеження зникають, перешкод виникає дедалі менше. Однодумці надихають вас організувати масштабні проєкти, що допоможе набути популярності та покращити своє фінансове становище.

ДІВА

Початок року доволі напружений, однак спробуйте набратися терпіння, щоб зберегти свої психічні та матеріальні ресурси. Влітку удача вам усміхнеться, і ви з оптимізмом візьметеся до справ, які будуть вдаватися найкращим чином і завершуватися успішно. До кінця року можете розраховувати на хороші грошові надходження та повернення боргів.

ТЕРЕЗИ

Для досягнення бажаного матеріального рівня 2023 року велике значення мають просвітництво й освіта, тому не припиняйте навчатися та розширювати свої горизонти. Діліться накопиченим досвідом з іншими людьми, проводьте прямі ефіри в соціальних мережах – це допоможе набути популярності та авторитету у тямущої людини.

СКОРПІОН

Протягом року доведеться боротися з фінансовими труднощами та вирішувати гострі професійні проблеми. Намагайтеся зробити все найважливіше для бізнесу та своїх проєктів на початку року, щоб використовувати планетарні впливи 2023 року найбільш ефективним чином. Ділові відносини з представниками протилежної статі успішніші, сприяють розширенню кругозору.

СТРІЛЕЦЬ

Перша половина року сприятлива для кар'єри, розширення бізнесу, організації власних проєктів. Ділові зв'язки з іноземними партнерами будуть успішними. Часу на відпочинок практично немає, оскільки необхідно займатися справами та заробляти гроші. Рік підходить для розроблення стратегій розвитку у професійній сфері, спілкування із вищим керівництвом.

КОЗОРІГ

Сприятливий рік, обставини складаються якнайкраще для кар'єрного зростання. Фінансовий стан покращується, ви досягаєте високого суспільного становища, у вас з'являються ресурси й можливості для підкорення нових соціальних вершин. У другій половині року може виникнути потреба повністю змінити сферу діяльності.

ВОДОЛІЙ

Прагнення вийти за встановлені рамки, безмежний оптимізм і потяг до пізнання світу підштовхують до різних авантюр. Ви демонструєте величезну кількість масштабних задумів, прогресивних ідей та оригінальних витівок. Однак не варто розпорошуватися у всіх напрямках. Проведіть роботу над помилками, зробіть висновки на підставі того, що сталося 2022 року.

РИБИ

2023 рік менш успішний стосовно легких заробітків і вдалого збігу обставин для отримання прибутку. На початку року великий ризик прорахунків і непотрібних фінансових витрат. Зберігайте в таємниці те, що маєте, менше розповідайте про свої плани стороннім людям. У другій половині 2023 року є шанс витягти свій щасливий білет у житті.

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