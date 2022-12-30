Фінансовий гороскоп на січень 2023 року

Оригінальність та винахідливість позитивно вплинуть на ваш фінансове становище. Також допоможуть соціальні мережі, спілкування з друзями та однодумцями, залучення нових та сучасних технологій для просування товарів та послуг.

Щоб залучити гроші, слід більше спілкуватися та бувати серед людей чи організовувати онлайн-заходи. Гроші можуть прийти зовсім з несподіваних джерел, а скороминуче знайомство може перерости у міцну дружбу та ділове партнерство.

У січні можуть відбутися різні несподівані події у фінансовій сфері. Ви можете зненацька отримати прибуток, або навпаки, зненацька залишитися без доходу. Все, звісно, залежить від вашого особистого гороскопу. Можна звести ризики до мінімуму, якщо спертися на друзів та добрих знайомих, яким ви довіряєте — вони відіграють важливу роль у збільшенні вашого доходу, допоможуть із роботою чи одиничними заробітками. Збільшується шанс отримати якусь неофіційну, тимчасову чи віддалену роботу. У цей період також добре працювати в команді, а не поодинці.

У січні можуть прийти особливо геніальні думки про те, як заробити чи одержати гроші іншими способами. Власники актуальних творчих професій знайдуть натхнення, з'являться оригінальні ідеї. Успіх та везіння у фінансовій сфері супроводжують тих, хто працює в галузі сучасних інформаційних технологій або якимось чином пов'язаний із високотехнологічним обладнанням. Люди з минулого, колишні партнери та колеги, будуть корисні у вирішенні грошових питань, що багато в чому пов'язано з періодом ретроградного руху Меркурія Козорогом.

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ОВЕН

Час змін, прогресу, нових починань у професійній сфері та кар'єрі. Січень принесе безліч можливостей, пов'язаних із грошима та діловими взаємини. Цього місяця ви можете стати на правильний шлях здійснення своїх цілей у фінансових справах, якщо почнете навчання – це принесе хороші плоди у майбутньому, підвищить рівень вашої кваліфікації. У будь-якому разі ви повинні будете старанно вчитися і працювати, щоб розкрутити колесо своїх справ і отримати добрий результат.

ТЕЛЕЦЬ

Ваші дії в січні значно впливають на наступні місяці всього 2023 року. Сформулюйте, ясно уявіть свою мету та почніть працювати у їхньому напрямку. Шукайте і не втрачайте нові можливості, цікаві ідеї. Ваша енергія – на піднесенні, настав час діяти. Важлива тема цього місяця – незалежність. Найкраще розраховувати тільки на свої сили, крокувати вперед рішуче та сміливо, яскраво виявляти свою індивідуальність. Час дипломатії та укладання союзів прийде пізніше.

БЛИЗНЯТА

Це місяць посіву. Те, що ви посієте у січні, приноситиме плоди наступними роками. Однак не слід очікувати негайних результатів уже цього року: насінню, кинутому в ґрунт, треба набратися сил і прорости. Дозвольте собі зайнятися тим, що вам найбільше подобається, викликає у вас найбільше натхнення. Можливо, саме ця справа і приведе вас до бажаного успіху та допоможе підвищити рівень вашого фінансового комфорту. Внесіть у своє життя якнайбільше нового: знайомтеся з новими людьми, спробуйте робити те, чим ви ніколи раніше не займалися.

РАК

Ви відчуваєте сильне бажання йти вперед і діяти негайно, проте велика кількість дрібних деталей потребує вашої уваги та уповільнює просування. Спробуйте не поспішати, розслабитися, виявити дипломатичність та такт, постаратися зрозуміти своїх партнерів. Таким чином, ви збережете свої енергію та нерви. Водночас можете отримати додаткові ресурси з боку інших людей. У першій половині січня можливі затримки з виплатами, взаєморозрахунками, однак, не варто квапити події – у другій половині місяця все налагодиться.

ЛЕВ

Розвивайте терпіння, аналізуйте ситуацію, зміцнюйте партнерські відносини – все це допоможе покращити ситуацію у фінансовій сфері. Гарний час для спілкування з цікавими людьми, недовгих мандрівок, зустрічей зі старими друзями. Вас переповнюють ідеї, пов'язані з новою темою, яка нещодавно увійшла у ваше життя. І найцікавіше — що більше ви ділитеся своїми ідеями, тим більше їх до вас приходить і тим гармонійніше це впливає на ваше матеріальне становище.

ДІВА

Ймовірно, ви витратите цього місяця більше грошей, ніж розраховували, зате зробите це із задоволенням. Нові починання стикаються з перешкодами. Це цілком закономірно: просто природні ритми допомагають вам поглянути на свою справу тверезо та об'єктивніше. Якщо те, що ви задумали, не здатне витримати найменшого несприятливого впливу, то, можливо, не треба витрачати час і енергію на такі ефемерні задуми? Зосередьтеся на найголовнішому, засукаєте рукави і, отже, попрацюйте — тоді цей місяць допоможе вам значно зміцнити свої позиції.

ТЕРЕЗИ

Ви будете захоплені чимось новим, що виникло у вашому житті в грудні 2022. Раптом виявите, що до бажаної мети веде безліч різних шляхів, і кожен з них по-своєму цікавий. Водночас абсолютно нормально, якщо ви захочете трохи відволіктися та випробувати різні можливості. Головне, щоб ви все-таки не забували, що для вас є найважливішим – сімейні, любовні стосунки чи особистий фінансовий успіх. Прекрасний місяць для подорожей, особливо якщо ви поїдете до нової для вас країни.

СКОРПІОН

Зустрічайтеся з новими людьми, накопичуйте враження – все це вам одного разу, так чи так, стане в пригоді якщо не в січні 2023 року, то протягом року точно. Настав час трохи зменшити темп у професійних справах, переглянути свої взаємини з грошима та зрозуміти, що важливо не тільки те, що ви робите, але і як ви це робите. Потрібно, щоб результати роботи подобалися, насамперед, вам самим. Зверніть увагу на близьких людей сім'ю, батьків – як на них вплинуло ваше захоплення новою справою у січні?

СТРІЛЕЦЬ

В останні місяці 2022 року ви уявляли свій новий задум у найзагальніших рисах, і цього було достатньо. Тепер вам необхідно підійти до справи більш детально, досконально розібратися в тому, чим ви займаєтеся. Інакше у січні у вашому проєкті можуть виявитися слабкості, що перешкоджають досягненню успіху. Не шкодуйте часу для того, щоб побути на самоті, подумати, спробувати розгадати те, що вам здається незрозумілим. Ймовірно, саме цього місяця ви зможете побачити перші результати тієї нової справи, яка з'явилася у вашому житті 2022 року.

КОЗОРІГ

Те, що раніше здавалося непорушним, раптом руйнується. Складно досягти гармонії, результати вашої діяльності поки що можуть бути не матеріальними, а виявляться насамперед у вашій здатності володіти ситуацією та впливати на інших людей. Сміливо беріть на себе роль керівника, не бійтеся взяти участь у конкурсі чи змаганні. Від того, наскільки успішно ви виявите зараз свої організаторські здібності, залежить подальше просування вашого проєкту, майновий та фінансовий комфорт.

ВОДОЛІЙ

І ось настав етап, коли ви розумієте, що деякі з починань не виправдали себе і не принесли прибутку. З чимось доводиться розлучатися, виникає розуміння, що ви не володієте ситуацією, і від цього трохи сумно. Той досвід, який ви накопичили за минулі місяці 2022 року, дуже цінний, він дозволить вам більш активно та успішно йти далі. Так не сумуйте, а краще помрійте про те, що чекає на вас попереду, попрацюйте над цим і ви досягнете бажаного фінансового рівня вже навесні 2023 року.

РИБИ

Неспокійний місяць – виникають несподівані можливості, але в майбутньому вони супроводжуватимуться перешкодами. Якщо ви впораєтеся з особистісною кризою та подолаєте себе, то зможете досягти визначеності вже до кінця січня. Сидіти та не діяти зараз просто неможливо, вам необхідно щось робити, кудись бігти. Прагнення щось почати і одразу чогось досягти надзвичайно сильне, тому, щоб уникнути негайного розчарування, важливо знати, що зараз ще не час для досягнень і отримання грошей.

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