Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 1-7 листопада

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль в житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 1 до 7 листопада?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Час, коли можливі несподівані грошові виплати, серед них — з великою часткою ймовірності — виявляться забуті гонорари і старі борги, на які представники знака давним-давно махнули рукою: можна — і треба — витратити їх із задоволенням на те, що є об'єктом мрії.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Від пропозиції легкої і незапорошеної роботи, з якою може звернутися малознайомий чоловік, краще відмовитися: які б приємні виплати за неї не обіцяли, з великою часткою ймовірності це виявиться аферою, внаслідок якої в результаті вдасться більше втратити, ніж придбати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Зірки не рекомендують довіряти стороннім людям, які будуть просити про допомогу: швидше за все, вони виявляться шахраями, що грають на жалості тих, хто співчуває чужій біди. Ті, хто упіймався на їхню вудку, згодом пошкодують про свою довірливість, простодушність і недалекоглядність.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Не варто ухвалювати важливі професійні рішення: у разі помилки, ймовірність якої, на жаль, не можна виключати, можна буде втратити не тільки серйозні — важко завойовані — професійні позиції, але й солідні грошові заощадження, що навряд чи потішить представників знака.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Не можна приміряти старий — негативний — досвід на нові обставини матеріальної властивості: якщо колись недобросовісний роботодавець не заплатив представникам знака, це не означає, що і цього разу дія може розвиватися за таким же сценарієм.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Час сприятливий для покупки або продажу нерухомості: в першому разі вдасться підібрати ідеальний варіант, про який, здавалося, можна було тільки мріяти, у другому — знайти покупця, який дасть за продаваний об'єкт ціну, яка перевищує початкову.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Необхідно остерігатися шахраїв: обдурити представників знака спробують як абсолютно незнайомі, так і — що виявиться особливо образливим — близькі і навіть рідні люди, що потрапили в складну фінансову ситуацію і потребують грошей.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Стаючи до реалізації нового фінансового проєкту, потрібно зважити свої сили: їх повинно вистачити на тривалу — стаєрську — дистанцію, в іншому разі не варто починати роботу: велика ймовірність того, що, не витримавши потрібного темпу, в результаті можна залишитися і без неї, і без грошей.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Будь-які фінансові операції цього часу буквально приречені на успіх, але особливо вдалими виявляться підписані цього тижня контракти: в найближчий час вони принесуть солідні дивіденди, так що сміливо можна ставити під ними підпис.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Незважаючи на стабільність матеріального становища, частка розумної економії не завадить — вона дасть можливість зібрати суму грошей, необхідну для повноцінного зимового відпочинку: як би не склалася епідеміологічна ситуація, відпустку ще ніхто не скасовував.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Необхідно звернути увагу на кар'єрні та фінансові можливості, які можуть відкритися в цей час: спочатку вони можуть здатися неважливими, тому їх легко не помітити і упустити, а згодом пошкодувати про власну недалекоглядність і необачність.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Нові ідеї, які з'являться у представників знака в цей час, необхідно ретельно фіксувати, а потім розглядати і продумувати план їхнього здійснення: згодом, будучи втіленими в життя, вони принесуть серйозні професійні і фінансові результати.

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