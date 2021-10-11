Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 11-17 жовтня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль в житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 11 до 17 жовтня.

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Працюючи над важливим професійним завданням, представникам знака необхідно уважно вислухати поради колег, які вже стикалися з подібними труднощами, але остаточне рішення їм все-таки доведеться ухвалювати самостійно, зате і результат — зокрема і фінансовий — виявиться тільки їхньою заслугою

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Цього тижня не тільки можна, а й потрібно вирішувати різноманітні фінансові питання, за винятком одного: небажано брати гроші в борг, оскільки з їхнім поверненням можуть виникнути проблеми, так що краще підстрахуватися і не брати на себе зобов'язання, які не вдасться вчасно виконати .

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Необхідно максимально уважно ставитися до нових ідей, які в ці дні будуть спадати на думку представникам знака: одна з них — з великою часткою ймовірності — виявиться вельми перспективною, зокрема і у фінансовому плані, так що варто запам'ятати її і гарненько подумати на цю тему.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Проєкт, над яким представники знака працювали весь останній час, нарешті почне приносити перші — зокрема і фінансові — результати, вкрай важливо не отримати запаморочення від успіхів і продовжити працювати над ним, в іншому разі його успішне завершення віддалиться на невизначений час.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Займаючись благодійністю, найголовніше — думати про людей або тварин, які потребують допомоги, а не про те, яку винагороду можна буде отримати за добрі справи, а інакше втрачається сам їхній зміст, і волонтерство з благого заняття перетворюється на звичайне крамарство за принципом "ти мені — я тобі".

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Небажано кому-небудь давати в борг, навіть якщо про допомогу проситимуть люди, які дійсно її потребують. Має сенс попросити їх почекати до наступного тижня, оскільки на представників знака таке кредитування позначиться не найкращим чином, на енергетичному рівні перекривши їм грошові потоки.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Представникам знака важливо пам'ятати про те, що заривати свій талант у землю — тобто, не використовувати дані від природи здібності — великий гріх: необхідно повернутися до улюбленого заняття, яке було закинуте енний час назад: воно не тільки поліпшить настрій, але — абсолютно несподівано — принесе вагомий прибуток.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Скромність може — в повній відповідності з відомою приказкою — стати найкоротшим шляхом до невідомості і матеріальних проблем, тому необхідно скористатися будь-яким зручним моментом, щоб презентувати свої ідеї перед начальством і колегами — в такому разі вони принесуть не тільки популярність в професійних колах, а й достаток.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Домогтися професійного успіху — і, як наслідок, нових фінансових надходжень — зможуть тільки ті, хто буде тримати всі свої справи під контролем: варто їм вирватися на "свободу", як обов'язково щось піде не так — небажано не допускати такого сценарію розвитку подій, він негативно позначиться на матеріальному становищі.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Будь-які завдання — навіть суто технічної властивості — в цей час необхідно вирішувати з творчої точки зору, тільки так можна буде домогтися бажаного результату мінімальними засобами і в короткий проміжок часу, а це дасть можливість одразу ж стати до реалізації нових проєктів і, відповідно, заробити.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Час сприятливий для перспективних у фінансовому плані починань професійної властивості: варто стати до реалізації проєкту, ідею якого енний час тому подав хтось із колег: представники знака досі не знали, як до нього підступитися, але тепер в їхній голові, як в калейдоскопі, складеться повна картина того, як потрібно діяти.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Успіх — зокрема і фінансовий — чекає на тих, хто не боїться копіткої і допитливої роботи, яка більш гарячим головам може здатися нудною, але виходу у представників знака не буде — ці справи обов'язково потрібно "закрити", в іншому разі не вдасться стати до реалізації нових — перспективних — проєктів.

Гороскопи на жовтень 2021:

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