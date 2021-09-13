Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 13-19 вересня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 13 до 19 вересня?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Час сприятливий для будь-яких фінансових операцій: можна укладати серйозні угоди і підписувати важливі договори, головне — уважно прочитати текст, під яким необхідно буде поставити візу — навіть найменша помилка, зокрема і друкарська, зведе нанівець всі очікування, які покладаються на цей документ.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Фінансовий успіх буде прямо залежати від вміння презентувати себе в очах оточення — передусім, безпосереднього керівництва. Скромність в цей час — не найкраща тактика, тому необхідно вчитися показувати товар — тобто, свої численні таланти і здібності — обличчям.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Вітаються будь-які зміни, пов'язані з професійною діяльністю: нова посада принесе збільшення заробітної плати, а нове місце роботи — несподівані і серйозні професійні перспективи, які, знову-таки, пов'язані з приємними фінансовими надходженнями.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Необхідно ставити перед собою тільки реальну мету, якої легко можна буде досягти, про проєкти з домішкою фантастики, якими б привабливими вони не були, краще поки забути — часу і сил на них піде багато, а результат — зокрема, і в фінансовому еквіваленті — буде активно прагнути до нуля.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Як відомо, всюди встигає той, хто нікуди не поспішає: цими днями бажано керуватися цією істиною, в іншому разі доведеться тільки шкодувати про втрачені в поспіху можливості, які могли б призвести до серйозних результатів — як в кар'єрному, так і у фінансовому сенсі.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Не варто прагнути до підкорення серйозних професійних вершин, все одно «піднятися» на них через різні — як об'єктивні, так і суб'єктивні — причини все одно не вдасться. Краще зосередитися на виконанні рутинних і монотонних завдань, які, як виявиться, оплачуються нічим не гірше.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Перш ніж погодитися на пропозицію, яку може зробити вам неперевірений партнер, необхідно ретельно прорахувати всі пов'язані з нею ризики: вона може здаватися далеко не такою вигідною, як її представляють, а в гіршому разі замість очікуваного прибутку принести несподіваний, а тому особливо прикрий збиток.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Категорично не рекомендується брати на себе чужу роботу, навіть якщо про це будуть дуже просити: нічого, крім витраченого марно часу, від такої «благодійності», отримати не вдасться — грошей за понаднормову роботу не заплатять, та й належне в таких випадках «спасибі», швидше за все, не скажуть.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Професійний — і приєднаний до нього фінансовий — успіх безпосередньо пов'язаний з наявністю чіткого і детального плану дій, складеного на тиждень наперед: безсистемно хапаючись за найрізноманітніші справи, навряд чи вдасться зробити щось путнє, швидше за все, час і сили витечуть в різних напрямках, а користі не принесуть.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Фінансові операції — навіть призначені заздалегідь — краще перенести на наступний тиждень, нинішній час для них несприятливий, зараз же дуже великий ризик прикрої невдачі і, як наслідок, серйозних матеріальних втрат. Але, як то кажуть, хто попереджений, той озброєний — не варто поспішати зі здійсненням операцій.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Необхідно звернути увагу на кар'єрні та фінансові можливості, які можуть представитися в цей час: спочатку вони можуть здатися неважливими, тому їх легко не помітити і упустити, а це небажано — згодом доведеться серйозно пошкодувати про власні недалекоглядність і необачність.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Нові ідеї, які з'являться у представників знака в цей час, необхідно ретельно фіксувати, а потім розглядати і продумувати план їхнього здійснення: згодом, будучи втіленими в життя, вони принесуть серйозні і довгоочікувані результати — як в професійному, так і в фінансовому сенсі.

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