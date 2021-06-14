Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 14-20 червня

Фінанси відіграють важливу — а часто і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли грошей багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 14 до 20 червня?

Овен (21.03 — 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Будь-які фінансові операції цього тижня виявляться успішними. Але особливо вигідними будуть укладені в цей період контракти і угоди — найближчим часом вони принесуть солідні дивіденди, головне, грамотно прописати в документах всі пункти і уважно прочитати їх перед тим, як поставити свій підпис.

Телець (21.04 — 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Тиждень сприятливий для незначних фінансових операцій — наприклад, комунальні платежі і невеликі покупки — саме вони виявляться найприбутковішими. А ось від великих придбань у цей час краще відмовитися — буде прикро, якщо в процесі їх використання виявиться прихований шлюб або дефект.

Близнята (22.05 — 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Зірки радять поводитися з фінансами вкрай обережно: серйозні витрати в цей час засуджуються, а будь-який — навіть незначний — режим економії вітається. Представники знака, які не розтринькали все, що у них є, згодом самі собі будуть дякувати за ощадливість і передбачливість.

Рак (22.06 — 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Будь-яке рішення, так чи так пов'язане з фінансами, не можна ухвалювати, не обдумавши: необхідно все ретельно прорахувати і підготувати, і тільки потім відповідати згодою, в іншому разі — на превеликий жаль представників знака — збитки значно перевершать очікуваний прибуток.

Лев (23.07 — 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Люди, які в цей час можуть звернутися за допомогою — передусім фінансовою, — швидше за все, її не потребують, а то і зовсім самі можуть позичити гроші кому завгодно. Тому, перш ніж давати гроші в борг, непогано було б дізнатися, який моральний добробут цих людей, і в разі чого відмовити.

Діва (22.08 — 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Час сприятливий для розрахунку за старими боргами: якщо представники знака поки ще не розплатилися з будь-якими фінансовими зобов'язаннями, необхідно не затягувати і зробити це тепер. В іншому разі вони ризикують опинитися в так званій грошовій вирві, яка на енергетичному рівні буде робити їх біднішими.

Терези (24.09 — 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Можна займатися будь-якими фінансовими операціями — особливо тими, які відбуваються через Інтернет. А ось в борг у цей час краще не давати: матеріальне становище позичальника може раптово серйозно ускладнитися, і він навряд чи найближчим часом зможе повернути представникам знака то, що бере.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Не варто відмовляти в допомозі — зокрема і фінансовій — людині, яка про це попросить: представникам знака це, швидше за все, буде нічого не варте, а тому, хто попросить їх про послугу, вдасться вирішити важливу життєву проблему, так чому б не побути трохи чарівниками?

Стрілець (23.11 — 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Можна — і треба — розмовляти з начальством про підвищення заробітної плати, тим більше що це питання давно назріло. А ось який день тижня для цього вибрати, вирішувати тільки самим представникам знака — головне, щоб у безпосереднього керівництва, від якого так багато залежить, був гарний настрій.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Вирішення фінансових питань в жодному разі не можна пускати на самоплив — невідомо, куди вони в такому разі можуть "вирулити": будь-які витрати в цей час необхідно тримати під суворим контролем, навіть дрібна промашка може привести до серйозних наслідків матеріальної властивості — втрат і збитків.

Водолій (21.01 — 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Оформлення важливих фінансових документів бажано приурочити до цього часу: так вже стануть зірки, що все — включаючи відвідування кабінетів чиновників, які повинні поставити свою візу, — мине на подив легко і швидко, без біганини від однієї відповідальної особи до іншої і тривалого очікування під їхніми дверима .

Риби (19.02 — 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Навіть з урахуванням того, що на банківську карту представників знака впаде значна сума грошей, зірки наполегливо рекомендують їм утриматися від будь-яких — навіть незначних — витрат: як відомо, копійка гривню береже, не варто порушувати наявний наразі момент гармонійний фінансовий баланс.

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