Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 18-24 жовтня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 18 до 24 жовтня?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Серйозні рішення — особливо фінансові — краще відкласти хоча б на тиждень, в іншому разі все складеться відповідно до принципу "поспішиш, людей насмішиш": можна серйозно помилитися, а це спричинить за собою серйозні — зокрема і матеріальні — наслідки.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Свою професійну перевагу, яке має місце бути, бажано доводити не на словах, а на справі, тільки так представники знака зможуть не тільки затвердити свій авторитет в колективі, але і розраховувати на поліпшення матеріального становища у вигляді збільшення заробітної плати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Вільний від основної роботи час зірки наполегливо радять присвятити своєму хобі — яким би неймовірним це не здалося на перший погляд, саме воно найближчим часом може стати основним — бюджетоутворювальним — заняттям, так що варто згадати важливі вміння і навички.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Нинішній тиждень може стати стартовим майданчиком для вдалого початку нової — можливо, власної — справи або бізнесу: починання з цього часу за будь-яких умов приречені на успіх, зокрема і фінансовий, так що не варто зволікати — сприятливий бізнес-клімат примхливий, він може і змінитися.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Час, коли мозок може стати генератором воістину геніальних ідей як професійних, так і фінансових: будучи втіленими в життя, вони можуть принести як славу, так і прибуток, тому не варто ділитися з ким-небудь своїми напрацюваннями — їх можуть привласнити.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Ті, хто незадоволений нинішнім місцем роботи, можуть починати пошук нового: вивчати вакансії, розсилати резюме, їздити на співбесіди — велика ймовірність того, що хтось шукає саме такого співробітника, як представники цього знака, тому готовий запропонувати йому хороші умови і завидну зарплату .

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Планувати роботу над новим проєктом рекомендується тільки після того, як будуть зроблені висновки зі зроблених раніше помилок, в іншому разі доведеться постійно наступати на одні й ті ж граблі, втрачаючи свій професійний авторитет і отримуючи зарплату, яка не відповідає своїм здібностям.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Професійний — і фінансовий — успіх чекає переважно на тих, хто зможе скрупульозно і послідовно працювати за заздалегідь складеним чітким планом, не відволікаючись на постійні перекури і порожні розмови, які заберуть час і сили, не принісши водночас зовсім жодної практичної користі.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Час однаково сприятливий для фінансових операцій будь-якої складності — від укладення "угод століття" до поповнення телефонного рахунку, але особливо рекомендується підписувати договори, розраховані на тривалу перспективу: заклавши основи фінансового добробуту цього тижня, можна буде довго користуватися його плодами.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Вирушаючи у справах або на прогулянку містом, цими днями не варто брати з собою велику суму грошей, так само як і надягати на себе дорогі ювелірні прикраси — навіщо ризикувати майном, якщо можна обійтися невеликою сумою на каву або красивою біжутерією — на ці "багатства "точно ніхто не зазіхне.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Не варто займатися тим, що не приносить ні фінансів, ні задоволення, це залишить вкрай неприємне відчуття втраченого дарма часу: уникнути його можна одним-єдиним способом — вибрати корисну в усіх сенсах справу, яка має приносити не тільки радість, а й — що має не менше значення — гроші.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Тиждень буде особливо сприятливий для тих представників знака, професія яких так чи так пов'язана з творчістю, втім, навіть технарям бажано вирішувати свої завдання з креативної точки зору — так їм вдасться здивувати своїм неординарним ходом колег і начальство, а заодно непогано заробити — премія представникам знака доведеться вельми до речі.

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