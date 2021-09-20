Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 20-26 вересня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 20 до 26 вересня.
Овен (21.03 – 20.04)
Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень
Перш ніж щось придбати — особливо це стосується великих покупок, — необхідно усвідомити, чи справді ця річ потрібна в господарстві або без неї цілком можна обійтися. В іншому разі будь-яка дрібниця буде здаватися невиправданою витратою фінансів і принесе масу жалю, від яких не так-то просто буде позбутися.
Телець (21.04 – 21.05)
Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень
Приймаючи пропозицію перейти на нове місце роботи, необхідно побільше дізнатися про організацію, яка хоче бачити представників знакасеред своїх співробітників. Цілком можливо, що з нею у всіх сенсах все гаразд, але обережність не завадить — бажано переконатися в її повній і беззастережній доброчесності.
Близнята (22.05 – 21.06)
Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень
Час сприятливий для вирішення будь-яких фінансових питань: будь-які — від найбільших до найбільш незначних — грошові операції виявляться надзвичайно вигідним — вже в найближчий час вони принесуть серйозні дивіденди, які виявляться навіть значнішими, ніж ті, на які представники знака розраховували спочатку.
Рак (22.06 – 22.07)
Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень
Ідеї, які в цей час спадуть вам на думку, можуть виявитися більш ніж перспективними в фінансовому сенсі, тому буде прикро про них забути. Щоб цього не сталося, необхідно одразу ж — в момент осяяння — зафіксувати все придумане, а на дозвіллі спокійно розібратися з ними і накидати детальний план його втілення в життя.
Лев (23.07 – 21.08)
Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень
Головною умовою успішної роботи — і, як наслідок, приємною в усіх сенсах зарплати — стане вміння зосередитися на одній, найголовнішій, меті і працювати тільки на її досягнення, не відволікаючись на сторонні заняття і другорядні завдання, вони тільки поведуть убік від головної справи .
Діва (22.08 – 23.09)
Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень
На манну небесну у фінансовому — як, втім, і будь-якому іншому — сенсі в цей час розраховувати не доводиться: будь-якого матеріального результату потрібно буде досягати наполегливою і нелегкою працею. До того ж на це піде не кілька днів, а практично весь тиждень, але зате в результаті можна буде пристойно заробити.
Терези (24.09 – 23.10)
Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень
До фінансових операцій, можливих цього тижня, необхідно ставитися з максимальною обережністю — занадто велика ймовірність стати жертвою аферистів або шахраїв, а це призведе до втрати коштів — до того ж і навіть невелика сума збитку виявиться більш ніж прикрою, так що краще не ризикувати.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень
Представникам знака необхідно задуматися про творчість як про другу — а в перспективі, можливо, і першу, бюджетоутворювальну — роботу, яка буде приносити куди більш солідний дохід, ніж їхня нинішня професія. Головне, діяти рішуче і вірити в свої сили — міняти рід занять і шукати справу всього свого життя ніколи не пізно.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень
Час, коли зірки не тільки не відмовляють від розумного ризику, а й рекомендують його. Головне, добре до підготуватися до такого роду операцій, ретельно прорахувавши всі можливі фактори і наслідки: ризик повинен бути виправданим, в іншому разі краще проявити обережність — експромти і імпровізації заведуть не туди, куди треба.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень
Стаючи до реалізації нового фінансового проєкту, представникам знака вкрай важливо зважити свої сили: їх повинно вистачити на тривалу — стаєрську — дистанцію. В іншому разі небажано починати роботу: велика ймовірність того, що вони, не витримавши взятого спочатку темпу, в результаті залишаться біля розбитого корита: і без роботи, і без грошей.
Водолій (21.01 – 18.02)
Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень
Необхідно остерігатися шахраїв: обдурити представників знака спробують як абсолютно незнайомі, так і — що виявиться особливо образливим — близькі і навіть рідні люди, що потрапили в складну фінансову ситуацію. Не варто йти у них на поводі — це зіпсує взаємини, які досі були хорошими.
Риби (19.02 – 20.03)
Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень
Нинішній тиждень — не найсприятливіший час для фінансових операцій: занадто велика ймовірність прикрої помилки, через яку втрати значно перевершать планований дохід — навряд чи представники знака розраховують саме на такий — плачевний — результат.
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