Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 20-27 червня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль в житті кожного з нас. Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає

Кого очікує фінансовий успіх цього тижня — від 20 до 27 червня?

Овен (21.03 — 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Велика ймовірність стати жертвою шахраїв, які, як прийнято говорити в таких випадках, захочуть розвести вас на гроші. Убезпечити себе від них можна за наявності таких якостей, як дисциплінованість і зібраність: чим уважніше ви будете ставитися до своїх витрат, тим менше шансів помилитися.

Телець (21.04 — 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Не варто спокушатися пропозиціями отримати великий дохід, нічого для цього не зробивши: як відомо, безкоштовний сир лежить тільки в мишоловці, в яку шахраї успішно заманюють довірливих людей. Але винними в кінцевому підсумку є не вони, а ті, хто їм вірить, — важливо завжди пам'ятати про це.

Близнята (22.05 — 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

До великих грошових надходжень, які вірогідні в цей час, необхідно ставитися дбайливо: сьогодні можна легко і просто все нерозважливо прогуляти і розтринькати, але вже завтра вони можуть стати в пригоді для великої покупки або серйозної справи — буде прикро, якщо коштів у результаті в запасі не виявиться .

Рак (22.06 — 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Цього тижня може випасти рідкісний і вдалий шанс втілити в життя серйозний професійний проєкт, який вже в недалекому майбутньому принесе більше ніж солідні дивіденди. Найголовніше в цьому випадку — не упустити таку чудову можливість, тому що повторитися вона може нескоро.

Лев (23.07 — 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Тиждень, коли небажано оперувати великими грошовими сумами — занадто великий ризик серйозних втрат, про які доведеться довгий час шкодувати. А ось дрібні угоди у вигляді оплати комунальних рахунків, зокрема і тих, які проводяться через Інтернет, виявляться успішними, так що має сенс віддати перевагу саме їм.

Діва (22.08 — 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Час, коли можна ледарювати і ухилятися від своїх професійних обов'язків, це може привести до того, що більш працьовиті і моторні колеги обійдуть на повороті. Чи варто згодом дивуватися, що всі преференції, включаючи добре ставлення начальства і, як наслідок, нова посада і премія дістануться саме їм.

Терези (24.09 — 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

На роботі, якою б вона не була — стаціонарною або віддаленою — головне, не відволікатися від основного заняття на другорядні, у вигляді перекурів і розмов телефоном. Ті, кому вдасться впоратися з цим — треба визнати, не найлегшим — завданням, зможуть розраховувати на солідну фінансову винагороду.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Не варто нікому відмовляти в допомозі — зокрема і фінансовій: можливо, таких прохачів у цей час буде більше, ніж зазвичай, але, перш ніж сказати ні, важливо згадати про те, що не "збідніє рука, що дає". Гроші, віддані тим, хто в них потребує, дуже швидко повернуться назад, до того ж у багато разів збільшеному обсязі.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Тим, хто давно подумує про те, щоб змінити рід діяльності взагалі або місце роботи зокрема, бажано у вигляді альтернативи розглянути своє хобі: вони досягли в улюбленій справі такої неперевершеного майстерності, що воно цілком може стати основним і, що важливо, бюджетоутворювальним заняттям.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Пропозиція попрацювати над серйозним і перспективним проєктом спочатку може налякати великим обсягом робіт, які необхідно буде виконати — попри це на неї необхідно відповісти згодою, оскільки виплачена за неї матеріальна винагорода перевершить всі очікування.

Водолій (21.01 — 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Час сприятливий для фінансового ризику, але тільки в тому разі, якщо його наслідки будуть ретельно прораховані, а інакше краще залишитися, що називається, при своїх, ніж підраховувати збитки. Втім, навіть якщо особливих прибутків не очікується, лотерейний квиток цілком можна придбати: за кілька гривень він подарує своєму господареві надію на виграш великої суми.

Риби (19.02 — 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Виплачену в цей час велику суму грошей бажано витратити на велику і важливу покупку — наприклад, кондиціонер, який створить в будинку приємний для роботи мікроклімат, або комп'ютер нового покоління: буде образливо, якщо ці кошти розійдуться на незначні придбання у вигляді флакончиків із лаком для нігтів .

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