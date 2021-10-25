Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 25-31 жовтня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 25 до 31 жовтня?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Час сприятливий для покупки і продажу нерухомості, проте здійснювати операцію потрібно тільки в разі ретельної і скрупульозної її підготовки: на спонтанність і імпровізацію розраховувати не доводиться, великий ризик придбати житло з прихованою вадою.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Небажано брати і давати гроші в борг — повернення як в першому, так і в другому випадку дуже сильно затримається, а ось повертати наявні борги — зокрема і кредити — не тільки можна, а й треба: цього тижня з'являться необхідні для цього кошти.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

З грошима важливо поводитися максимально обережно: не варто витрачати їх на придбання речей, без яких цілком можна обійтися. Взагалі потрібно намагатися і ретельно "законопатити" всі "дірки", через які витікає бюджет — за бездумного орудування він може дуже швидко виснажитися.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Важливо також уважно читати будь-які документи, під якими доведеться поставити візу, особливо це стосується тексту, надрукованого дрібним шрифтом. Там може міститися умова, здатна викликати серйозні фінансові втрати — не варто свідомо підписуватися під цим.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Час несприятливий для втілення в життя будь-яких фінансових операцій, включно навіть з найнезначнішими: потрібен час на додатковий аналіз своїх дій, який дозволить ретельно розрахувати їхній алгоритм — так вдасться уникнути прикрих помилок, зокрема і фінансових.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Не найвдаліший час для отримання прибутку, навіть якщо йдеться про зарплату — можливі різноманітні затримки і зволікання, для таких випадків завжди треба мати фінансову "подушку" безпеки: тим, хто її не має, доведеться позичати гроші і робити висновки на майбутнє.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Тиждень ідеально підходить для початку будь-яких прибуткових проєктів, але особливий талан обіцяють ті, що так чи так пов'язані з творчістю. Навіть якщо вона ніяк не пов'язана з професією представників знака, креативний підхід буде корисним у роботі навіть для тих, хто займається суто технічними справами.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Секрет професійного — а, як наслідок, і фінансового — успіху буде цього часу в тому, щоб працювати над одним, найбважливішим, завданням, а не гнатися за кількома "зайцями" одночасно — в такому разі на талан розраховувати, на жаль, не доведеться.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Не можна проходити повз людей, яким необхідна допомога: не надавши її, доведеться дуже швидко пошкодувати про власну байдужість, але виправляти ситуацію буде запізно — повернути все назад буде неможливо, а бумеранг прилетить швидко.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Тиждень сприятливий для розмови з начальством на фінансові теми — воно буде готове піти назустріч і задовольнити прохання про підвищення заробітної плати. Щоправда, доведеться постаратися і переконати його в тому, що такий співробітник, як представник знака, йому дійсно необхідний.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Успіх — зокрема і фінансовий — чекає на тих, хто не боїться копіткої і допитливої роботи, яка багатьом може здатися нудною, але виходу у представників знаку не буде — не закінчивши ці справи, не вдапсться стати до реалізації нових — перспективних — проєктів.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Час сприятливий для перспективних у фінансовому плані починань професійної властивості: варто стати до реалізації проєкту, до якого представники знака вже давно не можуть підступитися — тепер в їхній голові, як в калейдоскопі, складеться повна картина того, як потрібно діяти.

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