Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 27 вересня – 3 жовтня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 27 вересня до 3 жовтня.
Овен (21.03 – 20.04)
Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень
Несподіваний прибуток, який може надійти в цей час, важливо витратити з розумом: наприклад, можна купити речі, про які представники знака давно мріяли, але з якоїсь причини не могли собі дозволити — але за умови, що вони дійсно потрібні.
Телець (21.04 – 21.05)
Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень
Пропозиція нової посади, яка може надійти цими днями, виявитися настільки об'єктивно перспективною — як у кар'єрному, так і в матеріальному плані, що можна відповідати на неї згодою одразу ж, без тривалих роздумів.
Близнята (22.05 – 21.06)
Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень
Сприятливий час для тих представників знака, які давно розмірковували про дуже важливу і потрібну, але дорогу покупку: її час настав — все придбане в цей час виявиться відмінної якості і слугуватиме вірою і правдою довгі роки.
Рак (22.06 – 22.07)
Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень
Справи, за які представники знака вирішать взятися в цей час, повинні бути воістину грандіозними — тільки так на них вдасться добре заробити, робота над дрібними і незначними завданнями виявиться всього лише марною тратою часу і сил.
Лев (23.07 – 21.08)
Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень
Досягти успіху на роботі — як у кар'єрному, так і у фінансовому сенсі — зможуть тільки ті представники знака, які будуть ретельно готуватися до роботи над кожним проєктом — імпровізація не пройде — велика ймовірність серйозних помилок.
Діва (22.08 – 23.09)
Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень
Час, коли можна дозволити собі частку ризику в професійних справах, але — до певної межі: здійснюючи авантюрні вчинки, головне — вчасно зупинитися, в іншому разі замість прибутку можна отримати збиток.
Терези (24.09 – 23.10)
Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень
Ваш девіз на цей тиждень збігається з піонерським слоганом "більше справи, менше слів": їм не варто говорити про те, що вони хочуть зробити, необхідно перейти до рішучих дій — так можна буде і кар'єрними сходами просунутися, і непогано заробити.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень
Час обіцяє бути на рідкість вдалим у фінансовому сенсі: представникам знака можуть виплатити давно обіцяний, але такий, що затримався в дорозі, гонорар, або виплатити давній борг, на який вони давно махнули рукою, як на безнадійну справу.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень
Зірки не рекомендують починати в цей час нові справи — вони, швидше за все, не увінчаються успіхом: спочатку необхідно довести до ладу ті справи, якими представники знака займаються зараз, в іншому разі грошей за ці проєкти вони не отримають.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень
Гарний час для продажу речей, які з якоїсь причини вже не потрібні представникам знака: на автомобіль або дачу нарешті знайдеться покупець, який дасть за них гідну ціну і не буде зволікати з оформленням угоди.
Водолій (21.01 – 18.02)
Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень
Глобальний проєкт, реалізацією якого займуться представники знака цього тижня — якщо, звичайно, вдасться виконати його в кращому вигляді — принесе похвалу від начальства, моральне задоволення і грошову винагороду.
Риби (19.02 – 20.03)
Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень
Час, коли небажано брати на себе обов'язки інших людей: подяки, зокрема і матеріальної, представникам знака все одно отримати не вдасться, а сил і часу доведеться витратити багато і, на жаль, марно.
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