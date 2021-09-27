Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 27 вересня – 3 жовтня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 27 вересня до 3 жовтня.

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Несподіваний прибуток, який може надійти в цей час, важливо витратити з розумом: наприклад, можна купити речі, про які представники знака давно мріяли, але з якоїсь причини не могли собі дозволити — але за умови, що вони дійсно потрібні.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Пропозиція нової посади, яка може надійти цими днями, виявитися настільки об'єктивно перспективною — як у кар'єрному, так і в матеріальному плані, що можна відповідати на неї згодою одразу ж, без тривалих роздумів.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Сприятливий час для тих представників знака, які давно розмірковували про дуже важливу і потрібну, але дорогу покупку: її час настав — все придбане в цей час виявиться відмінної якості і слугуватиме вірою і правдою довгі роки.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Справи, за які представники знака вирішать взятися в цей час, повинні бути воістину грандіозними — тільки так на них вдасться добре заробити, робота над дрібними і незначними завданнями виявиться всього лише марною тратою часу і сил.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Досягти успіху на роботі — як у кар'єрному, так і у фінансовому сенсі — зможуть тільки ті представники знака, які будуть ретельно готуватися до роботи над кожним проєктом — імпровізація не пройде — велика ймовірність серйозних помилок.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Час, коли можна дозволити собі частку ризику в професійних справах, але — до певної межі: здійснюючи авантюрні вчинки, головне — вчасно зупинитися, в іншому разі замість прибутку можна отримати збиток.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Ваш девіз на цей тиждень збігається з піонерським слоганом "більше справи, менше слів": їм не варто говорити про те, що вони хочуть зробити, необхідно перейти до рішучих дій — так можна буде і кар'єрними сходами просунутися, і непогано заробити.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Час обіцяє бути на рідкість вдалим у фінансовому сенсі: представникам знака можуть виплатити давно обіцяний, але такий, що затримався в дорозі, гонорар, або виплатити давній борг, на який вони давно махнули рукою, як на безнадійну справу.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Зірки не рекомендують починати в цей час нові справи — вони, швидше за все, не увінчаються успіхом: спочатку необхідно довести до ладу ті справи, якими представники знака займаються зараз, в іншому разі грошей за ці проєкти вони не отримають.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Гарний час для продажу речей, які з якоїсь причини вже не потрібні представникам знака: на автомобіль або дачу нарешті знайдеться покупець, який дасть за них гідну ціну і не буде зволікати з оформленням угоди.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Глобальний проєкт, реалізацією якого займуться представники знака цього тижня — якщо, звичайно, вдасться виконати його в кращому вигляді — принесе похвалу від начальства, моральне задоволення і грошову винагороду.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Час, коли небажано брати на себе обов'язки інших людей: подяки, зокрема і матеріальної, представникам знака все одно отримати не вдасться, а сил і часу доведеться витратити багато і, на жаль, марно.

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