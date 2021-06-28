Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 28 червня — 4 липня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 28 червня до 4 липня?

Овен (21.03 — 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Тим, хто давно збирався стати до реалізації складного, але цікавого, перспективного і, що дуже важливо, фінансово вигідного проєкту, зірки наполегливо рекомендують поквапитися: саме цього тижня складуться максимально сприятливі умови для роботи над ним — успіх перевершить всі очікування.

Телець (21.04 — 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Час сприятливий для угод із нерухомістю — з однаковим успіхом можна як купувати, так і продавати її: в першому разі вдасться виторгувати більш ніж вигідну ціну за свій власний об'єкт, у другому — отримати квартиру або будинок мрії за порівняно невелику, як для такого житла, суму.

Близнята (22.05 — 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Цього тижня монетизувати вдасться все, до чого доведеться докласти руки і розум на додачу: прибуток принесе не тільки основна робота, а й хобі, яке оцінять люди з хорошим смаком і солідними фінансовими можливостями, а також публікації в соціальних мережах, так що не варто ледарювати, придумуючи нові теми для своїх постів.

Рак (22.06 — 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Пристойно заробити цього тижня зможуть тільки ті представники знака, хто буде працювати не в колективі, а на самоті: командна праця, хоч і зніме з них частину безпосередніх обов'язків, буде постійно відволікати від роботи, що найнегативнішим чином позначиться на її результатах, зокрема і матеріальних.

Лев (23.07 — 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Зірки наполегливо рекомендують представникам знака утриматися від яких би то не було — навіть найбільш незначних — фінансових операцій: занадто велика ймовірність стати жертвою численних шахраїв, тому небажано купувати, продавати і перераховувати гроші, навіть якщо йдеться про процес онлайн.

Діва (22.08 — 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Матеріальні блага в цей час не будуть сипатися на голову у вигляді манни небесної — щоб їх отримати, доведеться відкинути лінощі і докласти масу зусиль, так що важливо пам'ятати: добре заробити зможуть тільки ті, хто не боїться працювати, засукавши рукава — нехай навіть і в переносному сенсі цього слова.

Терези (24.09 — 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Час виявиться сприятливим для фінансових операцій будь-якої складності: дивіденди, отримані в результаті, по-перше, виявляться більш ніж солідними, а по-друге, не змусять на себе довго чекати, так що не варто втрачати часу: можна — і треба! — починати свій бізнес, інвестувати кошти в нові проєкти і відкривати депозити.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Ставати до реалізації нового проєкту можна тільки в тому разі, якщо вдалося закрити всі старі "рахунки", в іншому разі недоробки постійно будуть гальмувати роботу, вилазячи назовні в найбільш невідповідний час — в результаті представники знака не зможуть ні виконати наплановане, ні як слід заробити.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Ідеї, які спадуть на думку в цей час, виявляться вельми перспективними як в професійному, так і в фінансовому плані, тому, якими б фантастичними і нісенітними вони не здавалися, потрібно негайно подати їх на суд начальства — воно неодмінно оцінить сміливість думки і віддасть розпорядження про виконання.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Нинішній час якомога краще підходить хоч і для однієї, але великої покупки, про яку представники знака мріють досить давно — йдеться як про рухоме, так і про нерухоме майно, яке, будучи придбаним на цьому тижні, виявиться відмінної якості і прослужить вірою і правдою довгі роки, так що не варто зволікати з покупкою.

Водолій (21.01 — 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Проєкт, який необхідно втілити в життя цього тижня, не можна буде реалізувати поодинці, тому вкрай важливо зібрати навколо себе команду однодумців: тільки в такому разі можна домогтися бажаного успіху, як у професійній, так і в фінансовій сфері — за цю роботу дуже добре заплатять.

Риби (19.02 — 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Зірки рекомендують включити режим розумної економії, для чого необхідно буде якомога менше ходити магазинами — занадто великий ризик не встояти перед спокусою і купити що-небудь абсолютно непотрібне, а згодом довго про це шкодувати: і на смітник річ, яка не сподобалася, не викинеш, і користуватися нею не захочеться.

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