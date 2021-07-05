Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 5-11 липня

Фінанси відіграють важливу — а часом і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальну прибуток. Кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 5 до 11 липня?

Овен (21.03 — 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Час не підходить для фінансових операцій будь-якого масштабу: занадто великий ризик зіткнутися з шахраями, після чого банківський рахунок може обнулитися, а гаманець — спустошитися, що навряд чи входить в плани представників знака, тому бажано не ризикувати своїм нинішнім матеріальним становищем.

Телець (21.04 — 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Небажано ділитися своїми професійними планами навіть із тими колегами, які, здається, гідні довіри: велика ймовірність того, що вони присвоять собі чужу ідею, втілять її в життя і, як наслідок, на превеликий жаль представників знака, стануть володарями дивідендів, які вона принесе .

Близнята (22.05 — 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Час сприятливий для ділових переговорів — досягнуті в результаті домовленості дозволять організувати успішний спільний бізнес і заробити цілком пристойні гроші, які вже дуже скоро впадуть на рахунок, так що важливо йти назустріч одне одному — це буде сприяти взаємній фінансову вигоду.

Рак (22.06 — 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Зірки не рекомендують відволікатися від професійної діяльності для того, щоб перепочити або попліткувати з подругами: в цей час необхідно працювати за двох, тоді і зарплату за поточний місяць можна буде отримати за трьох — в такому разі представники знака дозволять собі таку відпустку, про яку вони мріяли весь попередній рік.

Лев (23.07 — 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Представникам знака необхідно ділитися людьми, які потребують допомоги, тим, що мають самі. Як відомо, щедра рука не зубожіє, ось і зараз все, що вони віддадуть іншим, дуже швидко повернеться до них у подвійному, а то і в потрійному обсязі, так що не варто скупитися — це в результаті виявиться собі дорожче.

Діва (22.08 — 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Час сприятливий для втілення в життя нового проєкту — він буде буквально приречений на фінансовий успіх: передусім, сказане вище торкнеться представників творчих професій, тому тим, хто давно збирався зайнятися літературою або живописом, важливо не упустити щасливий шанс і зайнятися роботою своєї мрії.

Терези (24.09 — 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Протягом тижня можна час від часу влаштовувати собі невеликі, але приємні свята у вигляді походів магазинами і посиденьок із подругами в кафе: зрозуміло, це потребуватиме фінансових витрат, але вони окупляться вже хоча б тим, що створять представникам знака гарний настрій, а вони цього заслуговують.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Можна підписувати важливі договори і здійснювати серйозні угоди — фінансові операції будь-якого роду в цей час виявляться на рідкість успішними, головне, поквапитися, не упустити важливий шанс і не дати моторнішим і щасливим конкурентам обійти представників знака на крутому професійному повороті.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Вдалими виявляться фінансові операції, в яких необхідно буде звести дебет із кредитом: представникам знака легко вдасться дотриматися балансу, заплатити за всіма "завислими" рахунками і дати зовнішній полиск у документах, а надалі необхідно утримувати фінансову звітність в повному ладі, в іншому разі наслідки можуть виявитися непередбачуваними.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Професійні плани з серйозними фінансовими перспективами зможуть здійснити тільки ті, хто буде діяти не навмання, а за заздалегідь складеним і ретельно продуманим планом: це дозволить уникнути суєти і поспіху, які часто призводять до цейтноту, і завершити роботу спокійно і впевнено, а там і до грошової винагороди недалеко.

Водолій (21.01 — 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Від пропозиції легкої і незапорошеної роботи, з якою може звернутися малознайома — а то і зовсім незнайома — людина, краще відмовитися, яку б привабливу зарплату за неї не обіцяли, з великою часткою ймовірності вона виявиться аферою, внаслідок якої в результаті доведеться набагато більше втратити, ніж придбати.

Риби (19.02 — 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Час, коли можливі несподівані — а тому особливо приємні — грошові виплати, серед яких — з великою часткою ймовірності — виявляться забуті гонорари і старі борги, на які представники знака давним-давно махнули рукою: можна — і треба — витратити їх із задоволенням на те, що є об'єктом мрії.

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