Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 4-10 жовтня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 4 до 10 жовтня.

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Винагорода за добру справу, здійснену не так давно, виявиться як моральною, так і матеріальною. Не варто від неї відмовлятися — представникам знака віддячать за добру справу, а ось подумати, на що його ужити можна і потрібно — буде шкода, якщо цілком пристойна сума грошей розійдеться на дрібниці.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Час сприятливий тільки для тих фінансових операцій, які завчасно готувалися: ретельно прораховувалися не тільки самі дії, але і їхні наслідки. Від спонтанних дій у такому разі краще відмовитися — занадто велика сума буде поставлена на кін, її втрата виявиться, м'яко кажучи, прикрою.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Ризик, пов'язаний з фінансовими питаннями, може виявитися справою не тільки шляхетною, але і небезпечною, особливо якщо вона є спонтанною і непродуманою. Замість очікуваного прибутку можна, на превеликий жаль, отримати несподіваний — а тому подвійно прикрий — збиток, так що краще дотримуватися в цьому питанні максимальної обережності.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Цими днями дуже велика ймовірність стати жертвою злодіїв і шахраїв, які можуть виманити пристойну суму грошей. Щоб подібного не сталося, варто діяти за принципом "хто попереджений, той озброєний": уникати малолюдних вулиць — особливо в темну пору дня — і не носити з собою великі суми грошей.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Можливі порушення серйозних ділових домовленостей, які призведуть до зриву важливого контракту і образливих фінансових втрат. Незважаючи на це, зірки радять представникам знака не засмучуватися з цього приводу: втрати, ймовірні в цей час, фінансовий талан дуже швидко компенсує

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Не найкращий час для ділових переговорів, особливо якщо їхнім результатом має стати фінансова угода: навряд чи партнери захочуть йти назустріч представникам знака, тому може бути завалений будь-який — навіть найбільш цікавий і перспективний — професійний проєкт, особливо якщо він буде пов'язаний з творчістю.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Необхідно стримувати себе у взаєминах із колегами, особливо — з начальством, від якого безпосередньо залежить фінансове становище представників знака: допустивши різке висловлювання на його адресу, легко можна опинитися без чергового підвищення зарплати або заслуженою премії, так що краще собі його не дозволяти.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Тим, хто давно хоче знайти нову роботу, тому що стара припинила влаштовувати в фінансовому сенсі, можна активно читати оголошення про вакансії і розсилати резюме. Швидше за все, саме зараз представникам знака вдасться знайти місце, про яке вони могли тільки мріяти — з цікавою тематикою і високою зарплатою.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Можливо, це буде непросто, але в цей час необхідно відмовитися від оформлення фінансових документів, зокрема і комунальних рахунків. Якщо ж уникнути цього не вдасться, необхідно уважно прочитати текст угоди — особливо ту його частину, яка надрукована дрібним шрифтом, і тільки потім ставити свою візу.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Успіх — насамперед фінансовий — чекатиме на тих, хто заздалегідь складе детальний професійний план і від понеділка почне чітко і детально його дотримуватися, виконуючи пункт за пунктом. Якщо все буде зроблено правильно, вже ближче до вихідних представники знаку отримають перші — матеріальні — результати своєї діяльності.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Час сприятливий для залагодження різноманітних фінансових питань: будь-які грошові операції, здійснені в цей період, в найближчий час — і в обов'язковому порядку — принесуть те, чого так бракує зараз багатьом представникам знака — солідні фінансові надходження.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Перш ніж відповісти на серйозну професійну пропозицію, поєднану не тільки з серйозним кар'єрним зростанням, але і зі значним підвищенням зарплати, необхідно, незважаючи на привабливі умови, добре подумати, давати згоду чи ні — можливо, краще все залишити як є.

Гороскопи на жовтень 2021:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання