Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 6-12 вересня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 6 до 12 вересня?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Велика ймовірність того, що в цей час представникам знака виплатять велику суму грошей, на яку вони вже й не розраховували. Не варто розбазарювати її по дрібницях — необхідно купити одну-єдину, але дорогу і необхідну в господарстві річ — наприклад, замінити холодильник, який — якщо можна так висловитися — давно дихає на ладан.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Час, коли зірки не тільки не відмовляють, але і, навпаки, схиляють представників знака до ризику. Щоправда, не варто робити це необачно і нерозсудливо — перш ніж зробити рішучий крок, необхідно ретельно прорахувати всі можливі в цьому випадку наслідки, так що зірки закликають ризикувати продумано.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Не варто боятися великого обсягу роботи, яку "підкине" вам начальство — серйозний і перспективний проєкт, над яким воно запропонує вам попрацювати, принесе бажані результати — як репутаційні, так і фінансові, тому необхідно відповідати на пропозицію керівництва однозначною згодою.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Зірки застерігають представників знака від перенесення давнього досвіду, який вони вважають негативним, на нові — нинішні — обставини. Цього разу — з великою часткою ймовірності — все піде зовсім по-іншому, і їм вдасться отримати прибуток, навіть якщо спочатку буде здаватися, що зароблені гроші не виплатять ніколи.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Настає сприятливий час для покупки і продажу нерухомості. Нове придбання виявиться саме таким, про який представники знака мріяли довгий час, а продати своє житло можна буде не тільки вигідно, але і швидко, що має величезне значення, коли час, а з ним і господар житла, запланованого до покупки, серйозно підтискає.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Не варто довіряти людям, які розповідатимуть про своє тяжке становище і тим більше просити про фінансову допомогу. Швидше за все, вони абсолютно не потребують сприяння, а їхнє прагнення викликати жалість — не більше ніж маркетинговий хід, який не має нічого спільного з чесністю і порядністю, не варто йти у них на поводі.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Від серйозних професійних рішень в цей період краще відмовитися — занадто велика ймовірність прикрої, але, на жаль, неминучої помилки, в результаті якої можна буде не тільки втратити репутацію в середовищі колег, а й солідні грошові накопичення, про що згодом представники знака довго будуть шкодувати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Час сприятливий для роботи над серйозним професійним проєктом, який довгий час відкладався на потім — зараз можна і потрібно брати його в роботу, результат перевершить всі очікування — він не тільки принесе професійний успіх, а й солідну фінансову винагороду, яка зараз — втім, як і завжди — не буде зайвою.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Фінансовий добробут в цей час буде прямо залежати від розташування безпосереднього начальства, тому необхідно зробити все можливе для того, щоб показати йому себе з кращого боку — потрібно працювати за двох і не бути скромними, пропонуючи нові ідеї для реалізації — ініціатива буде вітатися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Час, коли можливі несподівані — а тому особливо приємні — грошові виплати, серед яких — з великою часткою ймовірності — виявляться забуті гонорари і старі борги, на які представники знака давним-давно махнули рукою: можна — і треба — витрачати їх із задоволенням на те, що є об'єктом мрії.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Від пропозиції легкої і незапорошеної роботи, з якою може звернутися малознайома — а то і зовсім незнайома — людина, краще відмовитися, яку б привабливу зарплату вона за неї не обіцяла — з великою часткою ймовірності вона виявиться аферою, внаслідок якої в результаті вдасться куди більше втратити, ніж придбати.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Професійні плани з серйозними фінансовими перспективами зможуть здійснити тільки ті, хто буде діяти не навмання, а за заздалегідь складеним і ретельно продуманим планом: це дозволить уникнути суєти і поспіху, які часто призводять до цейтноту, і завершити роботу спокійно і впевнено, а там і до грошової винагороди недалеко.

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