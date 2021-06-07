Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 7-13 червня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль в житті кожного з нас: добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 7 до 13 червня?

Овен (21.03 — 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на 7-13 червня

До вирішення будь-яких ділових або бізнес-питань — і особливо тих, від яких може залежати матеріальне становище — необхідно поставитися з максимальною обережністю. Відповідь, яка може бути як позитивною, так і негативною — потрібно давати, нікуди не поспішаючи і продумавши всі можливі наслідки.

Телець (21.04 — 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на 7-13 червня

Несподівані події, які відбудуться в цей час, цілком можуть стати переломними у фінансовому сенсі: з великою часткою ймовірності складеться сприятлива ситуація для професійних успіхів, які в найближчий час призведуть до зростання доходів і зміцнення професійної репутації.

Близнята (22.05 — 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на 7-13 червня

З грошима в цей час важливо поводитися вкрай обережно: почавши з, здавалося б, незначної покупки, можна настільки захопитися, що й не помітиш, куди і як будуть витрачені кошти, необхідні для більш важливих виплат — наприклад, придбання продуктів харчування і оплату комунальних рахунків .

Рак (22.06 — 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на 7-13 червня

Прибуток, який можуть отримати в цей час представники знаку, з'явиться в їхньому житті в будь-якому — навіть найбільш непередбачуваною — вигляді: несподіваної премії, виписаної начальством на честь колишніх заслуг, цінного подарунка від друзів або коханого і навіть виграшу в лотерею — головне, не нехтувати шансами, які випали.

Лев (23.07 — 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на 7-13 червня

Перш ніж здійснювати будь-які фінансові операції, необхідно ретельно прорахувати всі можливі — пов'язані з ними — наслідки і, тільки зробивши висновок, що угода або контракт в матеріальному сенсі абсолютно безпечні, сміливо ставити під ними візу — безлад у цей час опиниться караним.

Діва (22.08 — 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на 7-13 червня

До можливої в цей час пропозиції добре заробити, особливо якщо для цього не доведеться робити будь-яких зусиль, необхідно поставитися з настороженістю: піддавшись на вмовляння, легко втратити пильність і стати жертвою шахраїв, а така мета навряд чи влаштує представників цього самовпевненого знака.

Терези (24.09 — 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на 7-13 червня

Час ідеально підходить для торгівлі: тим, хто давно хотів щось продати або купити, необхідно скористатися рідкісною можливістю — в будь-якому разі можна буде розраховувати на талан і, як наслідок, солідні дивіденди — куди значніші, ніж ті, на які спочатку розраховують представники знака.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на 7-13 червня

Великі грошові надходження, які цілком вірогідні цього тижня, бажано витратити не на дрібниці, про які давно мріяли представники знака, а на втілення в життя їхньої давньою історії і заповітної мрії. Як відомо, спустити можна все, але чи варто розбазарювати зароблене на нісенітницю, без якої можна обійтися?

Стрілець (23.11 — 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на 7-13 червня

Перш ніж зробити придбання — до того ж неважливо, велике або дрібне — необхідно ретельно обміркувати, чи є в ньому необхідність, в іншому разі навіть дешева інтер'єрна дрібничка буде здаватися невиправданою і прикрою тратою грошей і принесе масу неприємних відчуттів.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на 7-13 червня

Час, коли небажано зв'язуватися з кредитуванням, причому неважливо, доведеться позичити гроші самому або дати комусь в борг. Як в першому, так і в другому випадку з їх поверненням виникнуть серйозні проблеми аж до повної неможливості розплатитися за рахунками, що негативно позначиться на фінансовому становищі.

Водолій (21.01 — 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на 7-13 червня

У цей час не можна вирішувати важливі фінансові питання під впливом емоцій — гроші цього не люблять, їм потрібен тверезий і практичний підхід, а затуманений почуттями мозок навряд чи дасть представникам знака зосередитися на вирішення матеріального питання і ухвалити єдино вірне рішення.

Риби (19.02 — 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на 7-13 червня

Час несприятливий для будь-яких фінансових дій: небажано починати новий бізнес і ставати до реалізації проєктів, якими б прибутковими вони не здавалися. Нічого путнього все одно не вийде — швидше, навпаки, тому ці дні краще пересидіти в тиші і в очікуванні кращих часів.

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