Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 15-21 листопада

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не доводиться. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 15 до 21 листопада?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Час ідеально підходить для занять благодійністю, яка принесе користь як тим, кому її надають, так і тим, хто її надає: бумеранг – у його позитивному сенсі – не змусить на себе довго чекати, тому зроблене добро, зокрема й фінансове, дуже швидко повернеться до того, від кого виходить.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Грошима, які в цей час виявляться у вас, необхідно розпорядитися розумно і за можливості практично: важливо пам'ятати, що витратити можна все, але, накупивши дрібниць, без яких легко обійтися, можна залишитися без важливої в господарстві — або гардеробі — речі, на яку доведеться довго і нудно збирати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Час, коли творчістю рекомендується займатися навіть тим, чия професія не має до нього жодного стосунку: креативні ідеї, які спадуть на думку представникам знака, допоможуть знайти нову – несподівану – схему вирішення складного питання, що – можливо, і не одразу – дозволить сподіватися на непоганий гонорар.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Ідеї, які цього тижня спадуть вам на думку, необхідно не тільки ретельно зафіксувати, щоб не забути, а й максимально швидко довести до відома начальства: так можна буде просунути пов'язаний із ними проєкт, який, своєю чергою, дасть змогу непогано заробити.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Гарний прибуток може принести здійснена в цей час фінансова операція: чи це буде укладання важливої угоди, чи підписання вигідного контракту: всі вони будуть приречені на успіх – одні найближчим часом, інші – трохи пізніше, що не повинно засмучувати представників знака: гроші, як відомо, потрібні завжди.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Крім роботи над новими проєктами, які будуть ладнатися в цей час, необхідно згадати про колишні – відкладені через їхню трудомісткість – справи: має сенс "реанімувати" їх і знову взяти в роботу, цього разу вони виявляться набагато успішнішими – як у професійному, і у фінансовому плані.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Цього тижня зірки категорично не рекомендують представникам знака ледарювати: таким чином вони зможуть розслабитися і прогаяти щасливий – зокрема й у фінансовому сенсі – шанс, на який вони чекали досить тривалий час: під час зустрічі важливо не розгубитися і впізнати його в "обличчя".

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

У цей час представникам знака небажано займатися серйозними професійними справами: впоратися з ними все одно не вдасться, що не найкраще позначиться на фінансовому стані – краще погодитися на невеликий підробіток: гонорар буде скромним, але стабільним та реальним.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Час сприятливий для повернення боргів: навіть якщо в наявності немає коштів, які могли б повністю погасити заборгованість, необхідно повернути хоча б частину, інакше зобов'язання стане поганою прикметою, що обмежує фінансові потоки, які всесвіт спрямовує до представників знака.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

День сприятливий для реалізації будь-яких – навіть найскладніших та сміливіших – професійних планів: обставини для їх втілення складуться практично ідеально, тому не варто упускати щасливий шанс, тим більше що вдасться отримати не лише схвалення начальства, а й матеріальну винагороду.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Планувати майбутні професійні звершення можна буде лише після того, як будуть детально, ретельно та докладно розібрані старі, до того ж зовсім неважливо, були вони успішними чи ні: у будь-якому разі представники знака отримають цінний досвід, завдяки якому вони зможуть непогано заробити.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Час сприятливий для наведення ладу в робочих документах, особливо фінансових рахунках: таким чином вдасться розчистити простір матеріальних речей, видаливши з нього негатив, що, своєю чергою, приверне нові грошові потоки – їх надходження посилиться, а вони стануть більшими, ніж були до цього.

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