Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 1-7 квітня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не припадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 1 до 7 квітня?
Овен
Настав час поділитися своїми знаннями, вміннями та навичками з іншими людьми – викладацька діяльність дозволить представникам знака не лише задовольнити амбіції, а й добре заробити.
Телець
На спокусливу пропозицію заробити, практично нічого для цього не роблячи, необхідно, не роздумуючи, відповідати відмовою: навіщо мати справу з шахраями, які вирішили нажитися на представниках знака.
Близнята
Цього тижня – втім, як і завжди – треба віддати перевагу справам над словами, оскільки разом з ними йде енергія, яку можна було б направити на роботу і, як наслідок, покращення матеріального становища.
Рак
Не варто ухвалювати важливі фінансові рішення під впливом емоцій – особливо негативних: вони затьмарять розум, тому велика ймовірність серйозної помилки, яка завдасть непоправної шкоди.
Лев
Не можна підписувати важливі договори та укладати серйозні угоди, ретельно не прорахувавши всі можливі в такому разі наслідки: один неврахований фактор може призвести до невтішних результатів.
Діва
Банківський рахунок представників знака цього тижня може поповнитися значною сумою, але це не означає, що їх можна витрачати бездумно: дещо бажано відкласти на непередбачені витрати.
Терези
Будь-які фінансові операції в цей час перебувають під забороною: велика ймовірність прикрої помилки, яка, навіть невелика, стане причиною серйозної шкоди, так що краще не ризикувати.
Скорпіон
Незважаючи на стабільність матеріального становища, частка розумної економії не завадить – вона дасть змогу зібрати суму грошей, необхідну для купівлі важливого придбання.
Стрілець
Не варто відмовляти в матеріальній допомозі людям, які за нею звернуться, оскільки вони справді її потребують, до того ж, добрі справи завжди винагороджуються гідно.
Козоріг
Будь-які фінансові угоди цього часу буквально приречені на успіх, але особливо вдалими будуть підписані цього тижня контракти: найближчим часом вони принесуть очікувані дивіденди.
Водолій
Отримати бажане – насамперед, у фінансовому сенсі, зможуть лише ті, хто вміє і любить працювати, а от тим, хто чекає на манну небесну і нічого для цього не робить, можна не турбуватися.
Риби
Час є сприятливим для розмови з начальством на фінансові теми: безпосередній керівник буде готовий піти назустріч і задовольнити прохання про підвищення заробітної плати.
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