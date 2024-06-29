Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 1 – 7 липня

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 1 до 7 липня.

Овен

Якими б вигідними не здавалися умови кредиту, який пропонуватимуть представникам знака, від нього краще відмовитись – з його поверненням можуть виникнути проблеми.

Телець

Замість тисячі дрібниць, які можуть повністю спустошити рахунок та гаманець, цілком можна обійтися, так що краще витратити гроші на один, але справді важливий та дорогий закуп.

Близнята

Економія, звичайно, річ хороша, але не варто доводити її до абсурду: час від часу все-таки можна дозволяти собі будь-які — навіть нерозсудливі — витрати, особливо якщо вони принесуть радість.

Рак

Має сенс почати відкладати енну суму грошей про запас, але не на чорний, як заведено говорити в таких випадках, а на білий — радісний день: тоді, як щось приємне, буде на що відсвяткувати.

Лев

На роботі краще не братися за нові і, що дуже важливо, складні справи, оскільки впоратися з ними, найімовірніше, не вдасться, а це може не найкраще позначитися на гонорарах

Діва

Час сприятливий для всіх, хто займається торгівлею: добре відбуватимуться будь-які операції, пов'язані як з купівлею, так і з продажем, головне – не зариватися, запитуючи непомірну ціну.

Терези

Ділові переговори на цей час краще не призначати – досягти домовленості сторонам не вдасться, тож не варто витрачати ні свого, ні чужого часу, йому можна знайти найкраще застосування.

Скорпіон

Серйозними справами займатися не варто, але й не діяти небажано: потрібно знайти заняття, яке дозволить добре зарекомендувати себе перед начальством, продемонструвавши вміння працювати у будь-якій ситуації.

Стрілець

Зірки радять згадати про проєкт, який представники знака деякий час тому відклали у довгу скриньку: зараз чудова можливість витягти його звідти – він дасть змогу добре заробити.

Козоріг

Необхідно звертати увагу на знаки, які даватиме Всесвіт: у них будуть підказки щодо того, який професійний напрям є фінансово вигідним.

Водолій

Необхідно подумати про те, як можна зробити хобі бюджетотворчим заняттям: неправильно, коли справа, яка приносить задоволення, ніяк не оплачується, коли могла б приносити непоганий прибуток.

Риби

Купуючи дорогу річ, яка має прослужити не один рік, не можна скнарити – треба згадати англійську мудрість, яка звучить так: ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі.

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