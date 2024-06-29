Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 1 – 7 липня

Фінансовий гороскоп на тиждень / Фото: Credits
Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.
На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 1 до 7 липня.
Якими б вигідними не здавалися умови кредиту, який пропонуватимуть представникам знака, від нього краще відмовитись – з його поверненням можуть виникнути проблеми.
Замість тисячі дрібниць, які можуть повністю спустошити рахунок та гаманець, цілком можна обійтися, так що краще витратити гроші на один, але справді важливий та дорогий закуп.
Економія, звичайно, річ хороша, але не варто доводити її до абсурду: час від часу все-таки можна дозволяти собі будь-які — навіть нерозсудливі — витрати, особливо якщо вони принесуть радість.
Має сенс почати відкладати енну суму грошей про запас, але не на чорний, як заведено говорити в таких випадках, а на білий — радісний день: тоді, як щось приємне, буде на що відсвяткувати.
На роботі краще не братися за нові і, що дуже важливо, складні справи, оскільки впоратися з ними, найімовірніше, не вдасться, а це може не найкраще позначитися на гонорарах
Час сприятливий для всіх, хто займається торгівлею: добре відбуватимуться будь-які операції, пов'язані як з купівлею, так і з продажем, головне – не зариватися, запитуючи непомірну ціну.
Ділові переговори на цей час краще не призначати – досягти домовленості сторонам не вдасться, тож не варто витрачати ні свого, ні чужого часу, йому можна знайти найкраще застосування.
Серйозними справами займатися не варто, але й не діяти небажано: потрібно знайти заняття, яке дозволить добре зарекомендувати себе перед начальством, продемонструвавши вміння працювати у будь-якій ситуації.
Зірки радять згадати про проєкт, який представники знака деякий час тому відклали у довгу скриньку: зараз чудова можливість витягти його звідти – він дасть змогу добре заробити.
Необхідно звертати увагу на знаки, які даватиме Всесвіт: у них будуть підказки щодо того, який професійний напрям є фінансово вигідним.
Необхідно подумати про те, як можна зробити хобі бюджетотворчим заняттям: неправильно, коли справа, яка приносить задоволення, ніяк не оплачується, коли могла б приносити непоганий прибуток.
Купуючи дорогу річ, яка має прослужити не один рік, не можна скнарити – треба згадати англійську мудрість, яка звучить так: ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі.
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