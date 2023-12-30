Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 1-7 січня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не припадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 1 до 7 січня?

Овен

Час, коли зірки не відмовляють представників знака від можливості ризикнути та виграти, але – з однією умовою: необхідно ретельно прорахувати всі можливі у такому разі ризики.

Телець

Не варто переносити давній негативний досвід на нинішні обставини. Цього разу – з великою ймовірністю – все піде зовсім інакше, і вдасться отримати солідний прибуток.

Близнята

Необхідно ставити перед собою лише реальні цілі, яких легко можна буде досягти, про проєкти з домішкою фантастики, хоч би якими привабливими вони були, поки бажано забути.

Рак

Необхідно звернути увагу на фінансові можливості, які можуть випасти у цей час: спочатку вони можуть здатися невигідними, тому можна їх упустити, про що згодом доведеться пошкодувати.

Лев

Перш ніж щось придбати, необхідно подумати, чи справді ця річ необхідна – інакше розуміння, що гроші витрачені марно, надовго зіпсує настрій.

Діва

На манну небесну у фінансовому – та й у будь-якому іншому – сенсі у цей час розраховувати не доведеться: будь-якого матеріального результату потрібно буде досягати завзяттям і працею, але він дуже швидко окупиться.

Терези

Необхідно задуматися про творчість як про другу – а в перспективі, і бюджетоутворювальну – роботу, яка приноситиме значно солідніший дохід, ніж їхня нинішня професія.

Скорпіон

Головною умовою успішної роботи – і, як наслідок, гарної зарплати – стане вміння зосередитися на одній, найголовнішій, меті та працювати лише на її досягнення, не відволікаючись на сторонні заняття.

Стрілець

Професійний – і пов'язаний із ним фінансовий – успіх безпосередньо залежить від наявності чіткого та докладного плану дій, складеного на тиждень наперед – хаотичні дії успіху не принесуть.

Козоріг

Нові ідеї, які з'являться в цей час, необхідно ретельно фіксувати, а потім продумувати план їх здійснення – втілившись у життя, вони покращать фінансове становище.

Водолій

Не варто боятись великого обсягу роботи, який «підкине» начальство – проєкт, над яким воно запропонує попрацювати, принесе гідні заздрощів результати – як репутаційні, так і фінансові.

Риби

Велика ймовірність отримання великої суми грошей, на яку представники знака навіть не розраховували. Важливо не витрачати її на дрібниці – необхідно купити одну, але дійсно потрібну річ.

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