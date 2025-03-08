Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 10-16 березня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не рипадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 10 до 16 березня?

Овен

Час сприятливий для втілення в життя нового проєкту – він буде приречений на фінансовий успіх: насамперед це стосуватиметься представників творчих професій – художників, письменників, музикантів.

Телець

Зірки не рекомендують відволікатися від професійної діяльності для того, щоб перепочити: у цей час необхідно працювати за двох, тоді й зарплату за місяць можна буде отримати за трьох.

Близнята

Небажано ділитися своїми професійними планами навіть із тими колегами, які здаються гідними довіри: велика ймовірність того, що вони привласнять чужу ідею, і, як наслідок, непогано зароблять.

Рак

Успіх – передусім фінансовий – чекатиме на тих, хто заздалегідь складе докладний професійний план і від понеділка почне чітко і докладно його дотримуватися, виконуючи пункт за пунктом.

Лев

Час сприятливий для важливих договорів та укладання розрахованих на перспективу угод: якщо правильно і грамотно прописати в них усі положення, то вже дуже скоро можна отримати солідні дивіденди.

Діва

Цього тижня не варто мати справи з грошима — навіть брати купюри в руки небажано — закупи краще оплатити карткою або через Інтернет, зараз проблем із цим ні в кого не виникає.

Терези

Не варто сподіватися на допомогу з боку ділових партнерів — найімовірніше, її не буде: у будь-яких справах фінансової якості в цей час — а ще краще завжди — потрібно сподіватися винятково на власні сили.

Скорпіон

Час несприятливий для будь-яких фінансових дій: небажано розпочинати новий бізнес і ставати до реалізації проєктів, хоч би якими прибутковими вони здавалися – нічого путнього з них не вийде.

Стрілець

До великих фінансових надходжень, можливих у цей час, необхідно ставитися дбайливо: інакше можна легко витратити те, що вже завтра знадобиться для великого закупу чи серйозної справи.

Козоріг

Гарний прибуток можна отримати, передаючи свої професійні знання та досвід людям, які цього потребують: у них є бажання дізнатися більше, і вони готові добре за це заплатити.

Водолій

Не варто ухвалювати важливих рішень, які мають безпосередній стосунок до фінансів, під впливом емоцій – як негативних, так і позитивних: вони затьмарять розум і підштовхнуть до неправильного рішення.

Риби

До можливої в цей час пропозиції добре заробити необхідно поставитися з обережністю, особливо якщо зусилля необхідно буде докласти мінімальні – ризик стати жертвою шахраїв.

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