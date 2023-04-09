Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 10-16 квітня

Фінанси відіграють важливу – а для когось і найголовнішу — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 10 до 16 квітня?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Будь-які фінансові операції – навіть заплановані заздалегідь – необхідно перенести на інший час: занадто велика ймовірність припуститися серйозної помилки, якої важливо уникнути.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Цього тижня бажано вирішувати лише незначні фінансові питання, а ось від великих угод краще відмовитися – навряд чи вони принесуть результат, на який розраховують представники знака.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Велика ймовірність зустрічі з людиною, яка зможе сприяти покращенню матеріального становища представників знака – можливо, вони отримають від неї пропозицію започаткувати спільний бізнес.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Перед святом бажано зробити в оселі генеральне прибирання, викинувши речі, якими представники знака давно не користуються: найімовірніше, мотлох, який накопичився, заважає надходженню фінансових потоків.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Цього тижня особливо важливо не відволікатися від основної роботи – особливо це стосується розмов із колегами, які не мають стосунку до справи, та перекурів – це негативно позначиться на матеріальному становищі знака.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Представники знака зможуть зрозуміти, чому останнім часом зменшилася сума їхніх гонорарів, проаналізувавши професійну діяльність останнього часу – зробивши висновки, можна буде виправити становище.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Необхідно звертати увагу на знаки, які цього тижня надсилатиме Всесвіт: з великою ймовірністю він підкаже представникам знака, як покращити їхнє фінансове становище.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Ймовірні привабливі ділові пропозиції, на які, однак, не варто відповідати без роздумів – цілком можливо, що за більш близького розгляду вони викличуть серйозні сумніви.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Незважаючи на фінансові надходження, які ймовірні в цей час, гроші потрібно витрачати обачно: розумна економія ще нікому не завадила, а зараз вона просто необхідна.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Будь-які ділові переговори цього тижня будуть буквально приречені на успіх: як результат, вдасться не лише серйозно просунути свій бізнес, а й непогано заробити, що ніколи не буває зайвим.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Вибираючи між стабільним, але нудним матеріальним становищем, і вчинком, що дозволяє вийти із зони комфорту, необхідно ризикнути – головне, не робити надто високих ставок.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Тим, хто цього тижня вирішить розпочати косметичний ремонт, не варто скупитися, купуючи будматеріали: така економія навряд чи виправдає себе – хоч би не довелося згодом усе міняти.

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