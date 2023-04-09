Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 10-16 квітня

Фінанси відіграють важливу – а для когось і найголовнішу — роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 10 до 16 квітня?
Овен (21.03 – 20.04)
Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень
Будь-які фінансові операції – навіть заплановані заздалегідь – необхідно перенести на інший час: занадто велика ймовірність припуститися серйозної помилки, якої важливо уникнути.
Телець (21.04 – 21.05)
Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень
Цього тижня бажано вирішувати лише незначні фінансові питання, а ось від великих угод краще відмовитися – навряд чи вони принесуть результат, на який розраховують представники знака.
Близнята (22.05 – 21.06)
Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень
Велика ймовірність зустрічі з людиною, яка зможе сприяти покращенню матеріального становища представників знака – можливо, вони отримають від неї пропозицію започаткувати спільний бізнес.
Рак (22.06 – 22.07)
Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень
Перед святом бажано зробити в оселі генеральне прибирання, викинувши речі, якими представники знака давно не користуються: найімовірніше, мотлох, який накопичився, заважає надходженню фінансових потоків.
Лев (23.07 – 21.08)
Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень
Цього тижня особливо важливо не відволікатися від основної роботи – особливо це стосується розмов із колегами, які не мають стосунку до справи, та перекурів – це негативно позначиться на матеріальному становищі знака.
Діва (22.08 – 23.09)
Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень
Представники знака зможуть зрозуміти, чому останнім часом зменшилася сума їхніх гонорарів, проаналізувавши професійну діяльність останнього часу – зробивши висновки, можна буде виправити становище.
Терези (24.09 – 23.10)
Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень
Необхідно звертати увагу на знаки, які цього тижня надсилатиме Всесвіт: з великою ймовірністю він підкаже представникам знака, як покращити їхнє фінансове становище.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень
Ймовірні привабливі ділові пропозиції, на які, однак, не варто відповідати без роздумів – цілком можливо, що за більш близького розгляду вони викличуть серйозні сумніви.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень
Незважаючи на фінансові надходження, які ймовірні в цей час, гроші потрібно витрачати обачно: розумна економія ще нікому не завадила, а зараз вона просто необхідна.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень
Будь-які ділові переговори цього тижня будуть буквально приречені на успіх: як результат, вдасться не лише серйозно просунути свій бізнес, а й непогано заробити, що ніколи не буває зайвим.
Водолій (21.01 – 18.02)
Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень
Вибираючи між стабільним, але нудним матеріальним становищем, і вчинком, що дозволяє вийти із зони комфорту, необхідно ризикнути – головне, не робити надто високих ставок.
Риби (19.02 – 20.03)
Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень
Тим, хто цього тижня вирішить розпочати косметичний ремонт, не варто скупитися, купуючи будматеріали: така економія навряд чи виправдає себе – хоч би не довелося згодом усе міняти.
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