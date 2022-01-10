Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 10-16 січня

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 10-16 січня

Фінанси відіграють важливу – а для когось і першорядну – роль у житті життя кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не випадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 10 до 16 січня.

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Пропозиція нової посади, яка може надійти цими днями, виявиться настільки об'єктивно перспективною – як у кар'єрному, так і в матеріальному плані, що можна відповідати на неї згодою відразу ж, без тривалих роздумів.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Сприятливий час для тих, хто давно міркував над дуже важливою і потрібною, але дорогою купівлею: її час настав – все, набуте в цей час, виявиться відмінної якості і служитиме вірою і правдою довгі роки, та й кошти на неї надійдуть у повному обсязі.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Досягти успіху у професії – як у кар'єрному, так і і фінансовому розумінні – зможуть лише ті представники знаку, які ретельно готуватимуться до роботи над кожним проєктом: імпровізація не пройде – велика ймовірність серйозних помилок.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Час сприятливий для купівлі та продажу нерухомості, проте здійснювати угоду потрібно лише у разі ретельної та скрупульозної її підготовки: на спонтанність розраховувати не доводиться, великий ризик придбати житло з прихованою вадою.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

З грошима важливо поводитися максимально обережно: не варто витрачати їх на придбання речей, без яких поки цілком можна обійтися. Взагалі бажано закрити всі "дірки", через які витікає бюджет – за бездумного розпорядження він може дуже швидко виснажитися.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Необхідно уважно читати будь-які документи, під якими доведеться поставити підпис, особливо це стосується тексту, надрукованого дрібним шрифтом – там може виявитися умова, яка призведе до серйозних фінансових втрат; не варто свідомо підписуватися під ним.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Час несприятливий для здійснення будь-яких фінансових угод, включно з навіть найнезначнішими: потрібен час на додатковий аналіз своїх дій, який дозволить ретельно розрахувати їх алгоритм – так вдасться уникнути прикрих помилок, у тому числі й фінансових.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Час сприятливий для залагодження різноманітних фінансових питань: будь-які грошові операції, здійснені в цей період, найближчим часом – і обов'язково – принесуть вагомі фінансові надходження.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Нові ідеї, які цими днями спадуть на думку, вимагатимуть до себе пильної уваги: за всієї фантастичності вони виявляться перспективними не лише з професійного, але й з фінансового погляду.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

З фінансовими угодами, можливими цього тижня, необхідно бути максимально обачними — дуже велика ймовірність стати жертвою аферистів або шахраїв, а це призведе до прикрої втрати коштів.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Беручись за новий серйозний і, що важливо, добре оплачуваний проєкт, головне — докладно прорахувати всі супутні фактори і зважити свої сили, адже лише так вдасться досягти необхідного результату і пристойно на ньому заробити.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Не варто приміряти старий – негативний – досвід на нові обставини матеріальної властивості: якщо свого часу недобросовісний роботодавець не заплатив, це не означає, що й цього разу події складуться так само – найімовірніше, все станеться з точністю до навпаки.

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