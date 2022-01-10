Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 10-16 січня

Фінанси відіграють важливу – а для когось і першорядну – роль у житті життя кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не випадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 10 до 16 січня.
Овен (21.03 – 20.04)
Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень
Пропозиція нової посади, яка може надійти цими днями, виявиться настільки об'єктивно перспективною – як у кар'єрному, так і в матеріальному плані, що можна відповідати на неї згодою відразу ж, без тривалих роздумів.
Телець (21.04 – 21.05)
Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень
Сприятливий час для тих, хто давно міркував над дуже важливою і потрібною, але дорогою купівлею: її час настав – все, набуте в цей час, виявиться відмінної якості і служитиме вірою і правдою довгі роки, та й кошти на неї надійдуть у повному обсязі.
Близнята (22.05 – 21.06)
Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень
Досягти успіху у професії – як у кар'єрному, так і і фінансовому розумінні – зможуть лише ті представники знаку, які ретельно готуватимуться до роботи над кожним проєктом: імпровізація не пройде – велика ймовірність серйозних помилок.
Рак (22.06 – 22.07)
Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень
Час сприятливий для купівлі та продажу нерухомості, проте здійснювати угоду потрібно лише у разі ретельної та скрупульозної її підготовки: на спонтанність розраховувати не доводиться, великий ризик придбати житло з прихованою вадою.
Лев (23.07 – 21.08)
Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень
З грошима важливо поводитися максимально обережно: не варто витрачати їх на придбання речей, без яких поки цілком можна обійтися. Взагалі бажано закрити всі "дірки", через які витікає бюджет – за бездумного розпорядження він може дуже швидко виснажитися.
Діва (22.08 – 23.09)
Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень
Необхідно уважно читати будь-які документи, під якими доведеться поставити підпис, особливо це стосується тексту, надрукованого дрібним шрифтом – там може виявитися умова, яка призведе до серйозних фінансових втрат; не варто свідомо підписуватися під ним.
Терези (24.09 – 23.10)
Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень
Час несприятливий для здійснення будь-яких фінансових угод, включно з навіть найнезначнішими: потрібен час на додатковий аналіз своїх дій, який дозволить ретельно розрахувати їх алгоритм – так вдасться уникнути прикрих помилок, у тому числі й фінансових.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень
Час сприятливий для залагодження різноманітних фінансових питань: будь-які грошові операції, здійснені в цей період, найближчим часом – і обов'язково – принесуть вагомі фінансові надходження.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень
Нові ідеї, які цими днями спадуть на думку, вимагатимуть до себе пильної уваги: за всієї фантастичності вони виявляться перспективними не лише з професійного, але й з фінансового погляду.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень
З фінансовими угодами, можливими цього тижня, необхідно бути максимально обачними — дуже велика ймовірність стати жертвою аферистів або шахраїв, а це призведе до прикрої втрати коштів.
Водолій (21.01 – 18.02)
Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень
Беручись за новий серйозний і, що важливо, добре оплачуваний проєкт, головне — докладно прорахувати всі супутні фактори і зважити свої сили, адже лише так вдасться досягти необхідного результату і пристойно на ньому заробити.
Риби (19.02 – 20.03)
Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень
Не варто приміряти старий – негативний – досвід на нові обставини матеріальної властивості: якщо свого часу недобросовісний роботодавець не заплатив, це не означає, що й цього разу події складуться так само – найімовірніше, все станеться з точністю до навпаки.
Читайте також: