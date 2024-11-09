Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 11-17 листопада

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 11 до 17 листопада.

Овен

Гарний прибуток може принести розпочата у цей час кар'єра викладача: віддаючи іншим свої знання, вдасться заробити авторитет, що дуже швидко позначиться на фінансовому добробуті.

Телець

Не варто ухвалювати важливих рішень, що мають безпосередній стосунок до фінансів, під впливом емоцій: вони затьмарять не тільки розум, а й інтуїцію, тому призведуть до серйозних та прикрих збитків.

Близнята

За найменшої можливості необхідно відставити убік усі справи – як професійної, так і побутової якості – користі, зокрема й фінансової, від них точно не буде, так що краще відпочити.

Рак

Цього тижня може випасти рідкісний і вдалий шанс втілити в життя серйозний професійний проєкт, який вже у недалекому майбутньому принесе більш ніж солідні дивіденди.

Лев

Велика ймовірність стати жертвою шахраїв, які захочуть посягнути на ваші гроші — убезпечити себе від них можна, уважно аналізуючи свої щоденні витрати — так набагато менше шансів помилитися.

Діва

Нові ідеї, які цього дня спадуть вам на думку, вимагатимуть до себе пильної уваги: вони виявляться не лише перспективними з професійного погляду, а й фінансово вигідними.

Терези

Перш ніж щось придбати, необхідно ретельно обдумати, чи є в такому закупі нагальна потреба, інакше навіть тюбик помади виявиться невиправданою грошовою витратою.

Скорпіон

Час сприятливий для фінансового ризику, але тільки в тому разі, якщо його наслідки будуть ретельно прораховані – імпровізації та експромти не пройдуть – замість прибутку вони завдадуть збитків.

Стрілець

Не варто спокушатися пропозиціями отримати великий дохід, нічого для цього не зробивши: як відомо, безкоштовний сир лежить тільки в мишоловці, в яку шахраї – на жаль! – успішно заманюють довірливих людей.

Козоріг

Зірки не рекомендують відволікатися від професійної діяльності для того, щоб перепочити: у цей час необхідно працювати якомога старанніше, тоді й зарплата виявиться більшою.

Водолій

Час сприятливий для купівлі-продажу нерухомості, проте здійснювати угоду потрібно лише у разі скрупульозної до неї підготовки: на спонтанність та імпровізацію розраховувати не доводиться.

Риби

Несподіваний прибуток, який може надійти в цей час, важливо витратити з розумом: наприклад, купити речі, про які представники знака давно мріяли, але з якоїсь причини не могли їх собі дозволити.

Читайте також: