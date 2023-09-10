Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 11-17 вересня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не доводиться. Кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 11 до 17 вересня?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Небажано ухвалювати важливі фінансові рішення під впливом емоцій, на які такі щедрі представники знака: спочатку треба заспокоїтися і лише потім визначати, якими будуть їхні дії.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Зірки закликають не проходити повз людей, які потребуватимуть допомоги: особливої фінансової складності для представників знака не складе, а для того, хто потребує, виявиться серйозною підтримкою.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Велика ймовірність стати жертвою шахраїв, які захочуть поживитися заощадженнями представників знака – щоб не дати їм такої можливості, достатньо бути обережними і не довіряти незнайомим людям.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Складуться сприятливі умови для купівлі та продажу, до того ж чим більше майно – як рухоме, так і нерухоме – тим більше шансів успішно придбати або збути його з рук.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Час сприятливий для роботи над проєктами, які тривалий час перебували на стадії підготовки – настав час розпочати роботу над ним, це принесе не лише професійний успіх, а й гроші.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Бажано розрахуватись із кредиторами: заплативши за наявними боргами, представники знака відкриють шлях для потужного фінансового потоку, який досі блокували заборгованості.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Не варто бути скромними: зірки радять представникам знака вийти з тіні і з найкращого боку подати виконану роботу начальству – можна буде розраховувати на залужену премію.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Отриману в цей час велику суму грошей необхідно витратити розумно — потрібно придбати одну, але справді важливу річ, ніж набрати купу дрібниць, половина з яких виявляться непотрібними.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Не найкращий час для того, щоб ухвалити важливе у фінансовому сенсі рішення – врахувати всі фактори «за» і «проти», найімовірніше, не вдасться, а отже, прикра помилка неминуча.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

На думку зірок, будь-які фінансові операції цього тижня виявляться успішними, але вони особливо рекомендують звернути увагу на завершення професійних угод та підписання контрактів.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Представникам знака зірки рекомендують спробувати себе в новій сфері діяльності, взявши за основу своє хобі: велика ймовірність того, що воно не тільки принесе задоволення, але і стане бюджетотворчим.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Має сенс знайти нових ділових партнерів – співпраця з ними відкриє чудові перспективи як у професійному, так і фінансовому плані, що зараз особливо важливо.

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