Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 12-18 лютого

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 12 до 18 лютого?

Овен

До пропозиції змінити місце роботи необхідно поставитися з максимальною серйозністю: велика ймовірність того, що вона принесе не лише довгоочікуване кар'єрне зростання, а й збільшення зарплати.

Телець

Від серйозних ділових переговорів, які мають на меті підписання важливого контракту, краще відмовитися: вдалими вони не стануть, тому має сенс відкласти їх до кращих часів.

Близнята

Зайвих витрат необхідно уникати у будь-який час, але цього тижня вони особливо небажані – зірки навіть радять представникам знака в цей час не носити із собою гроші, щоб уникнути спокуси.

Рак

Професійний — а як наслідок і фінансовий — успіх буде за тими, хто не тільки зуміє скласти докладний план дій, але і знайде в собі сили неухильно дотримуватися його, не відволікаючись на другорядні заняття.

Лев

Отримавши привабливу фінансову пропозицію, не варто поспішати з підписанням відповідних документів: необхідно все добре продумати і прорахувати, тільки тоді вона буде по-справжньому успішною.

Діва

У жодному разі і за жодних умов не можна відмикувати від робочих обов'язків: тільки ті, хто зможе виконати їх на найвищому рівні, може розраховувати на матеріальну винагороду у вигляді премії.

Терези

Представникам знака необхідно подбати про своє здоров'я: якщо вони й надалі їм нехтуватимуть, то навряд і зможуть заробляти так, як зараз, а то й більше – для працездатності потрібна витривалість.

Скорпіон

Не варто братися за незнайому роботу, навіть якщо за неї обіцяють більш ніж щедру винагороду: велика кількість підводного каміння може зробити поставлене завдання важкоздійсненним.

Стрілець

Не найкращий час для того, щоб давати гроші в борг: обставини складуться таким чином, що, найімовірніше, позичальник не зможе повернути потрібну суму, а отже, грошей назад можна не отримати.

Козоріг

Секрет професійного – і фінансового – успіху в цей час полягає у впевненості у своїх силах: за найменшого сумніву в тому, що нова справа їм до снаги, вони, найімовірніше, провалять її.

Водолій

Цього тижня необхідно відмовитися від будь-яких фінансових вкладень: небажано відкривати рахунки та депозити, купувати цінні речі з метою їхнього подальшого перепродажу – прибутку вони не принесуть.

Риби

Вирушаючи на співбесіду з метою отримати нову роботу, необхідно ретельно підготуватися та справити приємне враження на співрозмовників – від них залежатиме остаточне вирішення питання.

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