Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 12-18 серпня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.
На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 12 до 18 серпня.
Овен
Вирішувати цими днями можна тільки дрібні фінансові питання — все мине легко і швидко, а ось від великих поки що краще відмовитися — енергії, як представників знака, так і Всесвіту, на них поки не вистачить.
Телець
Зустріч із людиною з минулого дасть змогу організувати спільний – перспективний – бізнес, на таку пропозицію треба погоджуватися без довгих роздумів та нерішучості.
Близнята
Необхідно навести лад у навколишньому просторі – як у справах і документах, так і у власному домі: позбавившись непотрібних файлів і речей, вони зможуть відкрити шлях для позитивної фінансової енергії.
Рак
На робочому місці бажано обмежитися винятково виконанням своїх безпосередніх обов'язків: бездіяльність викличе невдоволення начальства та, як наслідок, штраф чи позбавлення премії.
Лев
Необхідно провести аналіз виконаних останнім часом професійних дій: велика ймовірність того, що десь криється помилка, яка неодмінно позначиться на результаті та гонорарі за роботу.
Діва
На знаки, які надсилатиме в цей час Всесвіт, необхідно звертати пильну увагу – вони можуть підказати, на що треба наголосити у фінансовому сенсі, щоб отримати солідні виплати.
Терези
На вигідні фінансові пропозиції, які можна отримати в цей час, не варто з розбігу відповідати згодою: спочатку необхідно навести довідки про компанію, від якої вона походить.
Скорпіон
Цього тижня можна робити лише дрібні закупи – від великих краще відмовитися, інакше доведеться шкодувати про витрачену даремно серйозну суму – її можна буде назвати «викинутими грошима».
Стрілець
Представникам знака – хочуть вони цього чи ні – доведеться включити режим розумної економії, інакше вони ризикують вибитися з бюджету, витративши набагато більше, ніж вони можуть собі дозволити.
Козоріг
Не варто покладати великі надії на свої професійні плани – через різні об'єктивні і суб'єктивні причини досягти успіху в цих питаннях однаково не вдасться, так само як і заробити на них.
Водолій
Не варто чіплятися за стабільність, що стала для вас синонімом стагнації: розвиваєтесь у професійному сенсі, а зарплата давно «замерзла» на одній точці, можливо, є сенс ризикнути і все змінити.
Риби
Фінансові операції – навіть не найбільші – бажано перенести на інший час, якщо ж такої можливості не буде, рекомендується робити такий крок максимально обережно.
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