Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 13-19 березня

Фінанси відіграють важливу – а для когось і першочергову – роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і не дуже – коли мало, і тут раз на раз не випадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 13 до 19 березня?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Новий проєкт, який представники знака сьогодні презентують керівництву, найімовірніше, буде схвалено, а далі все залежить лише від них: наполеглива робота вже у фіналі тижня завершиться фінансовим успіхом.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Секрет фінансового успіху – чесність: великою буде спокуса привласнити гроші, які помилково передасть до рук інша людина (наприклад, касир у супермаркеті), але поступившись їй, доведеться втратити більше.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Велика ймовірність отримання приємних грошових виплат – наприклад, премії від керівництва: несподіванкою для представників знако вони не стануть – своєю успішною роботою вони не неї заслужили.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Зароблені гроші бажано витрачати економно: вмикати режим скнари, що тремтить над кожною копійкою, звісно, не варто, але й тринькати їх праворуч і ліворуч теж небажано – вони знадобляться на важливі справи.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Велика ймовірність підробітку, який виявиться вигідним як із професійного, так і з фінансового погляду, тому не варто довго розмірковувати над пропозицією, інакше її перехоплять інші.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Вирішуючи фінансові питання, не варто просити чужої поради – вона, найімовірніше, виявиться помилковою, тому бажано орієнтуватися виключно на підказки внутрішнього голосу.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Багато професійних можливостей, які відкриються в цей час перед представниками знака, призведуть до кар'єрного зростання та фінансового успіху – головне, визначитися з найвигіднішими з них.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Час сприятливий для спілкування з керівництвом: воно охоче прийме будь-які пропозиції професійної якості, а заразом і візьме до уваги прохання про підвищення зарплати, тому потрібно просити без зайвої скромності.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Непогано заробити цього тижня представникам знака допоможуть таланти, якими нагородила їх природа – головне, не закопувати їх у землю: виявиться, що вони дуже й дуже затребувані в сучасному світі.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Успіх – зокрема й фінансовий – принесе відрядження: завдання, яке необхідно буде виконати, стане початком нового – перспективного – професійного етапу.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

З максимальною увагою зірки рекомендують представникам знака поставитися до ділових переговорів: у спілкуванні з партнерами вдасться виявити найбільш грошовий напрямок співпраці.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Велика ймовірність того, що цього тижня представникам знака запропонують підвищення по роботі, що дасть їм можливість не лише втілити в життя свої професійні ідеї, а й добре заробити.

Читайте також: