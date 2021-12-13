Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 13-19 грудня

Фінанси відіграють важливу – а для когось і першорядну – роль життя кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 13 до 19 грудня.
Овен (21.03 – 20.04)
Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень
Час сприятливий для ризику, але тільки в тому разі, якщо він буде розумним: кидатися у фінансові операції, як у вир із головою, не слід – це може призвести до неприємних наслідків. Краще прорахувати всі можливі наслідки і лише потім діяти.
Телець (21.04 – 21.05)
Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень
Рекомендується проводити фінансові операції будь-якого масштабу — вони обіцяють стати максимально успішними, і вже незабаром принесуть солідні дивіденди, так що не варто упускати чудову можливість покращити своє матеріальне становище.
Близнята (22.05 – 21.06)
Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень
Досягти поставленої мети – зокрема й у її фінансовому еквіваленті – зможуть лише ті, хто готовий попрацювати – на манну небесну в цей час розраховувати не доводиться, тому необхідно налаштовувати себе на розмірену та поступальну працю – без стрибків та проривів.
Рак (22.06 – 22.07)
Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень
Зірки категорично не рекомендують грати в азартні ігри, навіть якщо здаватиметься, що талан усміхнеться, дозволивши виграти велику суму: занадто великий ризик замість очікуваного прибутку отримати серйозні матеріальні збитки.
Лев (23.07 – 21.08)
Фінансовий гороскоп на тиждень для Левів
Лінощам, які в ці дні долатимуть представників знака з подвоєною силою, необхідно протиставити організованість та самодисципліну, інакше на серйозні фінансові виплати, які так потрібні до тривалих свят, можна, на жаль, не розраховувати.
Діва (22.08 – 23.09)
Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень
Приплив енергії, яку представники знака можуть відчути в цей день, бажано спрямувати на покращення свого – і чужого – фінансового добробуту: чим більше добра вдасться зробити тим часом, тим швидше воно повернеться назад.
Терези (24.09 – 23.10)
Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень
Протягом тижня необхідно відмовитися від будь-яких – навіть незначних – покупок: з великою ймовірністю вони виявляться невдалими або непотрібними, тому витрачені на них гроші будуть вважатися викинутими на вітер, що напередодні свят, м'яко кажучи, прикро.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень
Свої професійні обов'язки представникам знака в цей час необхідно виконувати без поспіху, ще краще – по кілька разів перевіряти результати своїх дій, інакше є ризик серйозної помилки, яка поставить під удар весь проект та виплати за його результатами.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень
Незважаючи на час, що підтискає напередодні тривалих свят, не варто хапатися за кілька справ одразу — в результаті жодна з них не вдасться довести до ладу, тому потрібно вибрати єдиний — найважливіший — напрям і зробити максимальне упирання саме на нього.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень
Тиждень, протягом якого небажано підписувати важливі документи, особливо – фінансової властивості: у них може вкрастись прикра помилка, яка переверне його утримання з ніг на голову, що може призвести до серйозних втрат і збитків, тому краще перенести їх оформлення на інший час.
Водолій (21.01 – 18.02)
Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень
Для ділових переговорів, призначених на цей час, краще віддати перевагу неформальній атмосфері – так буде набагато легше порозумітися з партнерами, включаючи тих, хто налаштований категорично проти рішення, на яке спочатку націлилися представники знака.
Риби (19.02 – 20.03)
Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень
Не варто дослухатися до чужих порад – особливо якщо йтиметься про фінансові питання: по-перше, у цей час кожен має жити своїм розумом, а по-друге, людина, якій невідомі всі обставини життя представників знака, не зможе вникнути у всі тонкощі та нюанси.
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