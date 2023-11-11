Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 13-19 листопада

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не припадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 13 до 19 листопада?

Овен

Добре заробити вдасться лише тим, хто візьме відповідальність за свою роботу на себе і не ділитиметься нею зі своїми колегами – вони можуть виявитися несумлінними помічниками.

Телець

Від важливих ділових переговорів, які мають на меті серйозні фінансові перспективи, цього тижня краще відмовитися: відсутність взаєморозуміння зробить їх безперспективними.

Близнята

Не рекомендується робити великі придбання – найімовірніше, вони виявляться невдалими, тому потрібно зосередитися на повсякденних закупах, які, якщо не підійдуть, можна просто викинути.

Рак

Домогтися поставленої професійної – і, як наслідок – фінансової мети можна буде завдяки давнім зв'язкам, які виявляться в найнесподіваніший момент і виявляться дуже доречними.

Лев

Конфлікти на роботі завадять довести всі важливі справи до пуття, отже, і отримати вчасну винагороду не вдасться, тому необхідно абстрагуватися від них, приділяючи час лише своєму основному заняттю.

Діва

Час для реалізації важливих – та фінансово перспективних – проєктів ще не настав: взявшись за них зараз, можна зазнати невдачі, тому нинішній тиждень краще присвятити рутинним, повсякденним справам.

Терези

Необхідно дуже обережно поводитися з грошима – як своїми, так і чужими: небажано ні кредитувати будь-кого, ні брати в борг самим, оскільки з поверненням у будь-якому разі виникне проблема.

Скорпіон

Ставати до роботи над новим проєктом – чи замовленням – можна лише тоді, коли буде поставлено фінальну крапку у тих справах, які вже перебувають у роботі, інакше успіху не досягти.

Стрілець

У роботі важливо правильно розставити пріоритети, взявшись за ті завдання, які на цей момент є найважливішими, тільки так представники знака зможуть не лише попрацювати, а й заробити.

Козоріг

У вирішенні будь-яких – і насамперед фінансових – питань бажано довіряти своїм внутрішнім відчуттям: така підказка стане «думкою» підсвідомості, яка, як відомо, ніколи не помиляється.

Водолій

Небажано вступати в тісні фінансові взаємини з родичами чи близькими друзями: позичивши комусь із них грошей, можна в результаті – на превеликий жаль – посваритися назавжди.

Риби

Радитися з діловими партнерами можна лише на тему вже досягнутих професійних – і фінансових – домовленостей, про нові поки що краще не заїкатися – однаково успіху від них очікувати не доводиться.

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