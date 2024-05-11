Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 13-19 травня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 13 до 19 травня.

Овен

Потрібно скористатися будь-яким способом налагодження взаємин із колегами, із якими представники знака перебувають у сварці: від цього залежить як робота, а й заробіток.

Телець

У фінансовому виграші виявляться лише ті, хто зможе налаштуватися на роботу, не відволікаючись на непов'язані з нею заняття – наприклад, на порожні розмови, перекури та кавові «п'ятихвилинки»

Близнята

Під час вирішення професійних питань – особливо, якщо вони пов'язані з фінансами – необхідно звертати увагу на підказки інтуїції, вона дасть єдино правильні поради та підказки.

Рак

Представники знака, які зможуть максимально ефективно – і ефектно – проявити себе перед начальством, можуть розраховувати як на одержання нового проєкту, так і на підвищення заробітної плати.

Лев

Працювати в цей час потрібно у спокійному та умиротвореному стані – тільки в такому разі вдасться зробити все на «відмінно», підвищивши професійний авторитет і непогано заробивши.

Діва

Головне для представників знака в цей час – не сумніватися в тому, що можна взятися за будь-яку справу і виграти її: у результаті все так і станеться, а отже, й солідний гонорар їм забезпечений.

Терези

Не варто весь свій час присвячувати роботі: для успіху у професійних справах будуть потрібні сили, а отже, потрібно чергувати справи з відпочинком – тільки так можна буде зробити все заплановане і навіть більше.

Скорпіон

Необхідно особливо уважно поставитися до того, що відбуватиметься навколо, розмов, уривки яких можна буде почути ненароком: ідея, яка народиться в результаті, виявиться більш ніж плідною.

Стрілець

Небажано позичати, навіть якщо до цього підштовхує нестійке матеріальне становище: заплутатися в боргах буде легко, а ось розрахуватися з ними може бути доволі складно.

Козоріг

Для того, щоб проявити собі з кращого боку в очах начальства, доведеться пожертвувати спокійним і розміреним робочим графіком, але результат – у вигляді нового проєкту – того вартуватиме.

Водолій

Вирішення важливих питань — зокрема і фінансових — прийде від підсвідомості, тому, насамперед, необхідно звертати увагу на сни — саме в них будуть важливі підказки.

Риби

Самостійно з рішенням професійних – і фінансових – завдань впоратися не вдасться, необхідно скористатися зв'язками, до того ж як ділового, так і особистого характеру.

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