Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 13-19 травня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.
На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 13 до 19 травня.
Овен
Потрібно скористатися будь-яким способом налагодження взаємин із колегами, із якими представники знака перебувають у сварці: від цього залежить як робота, а й заробіток.
Телець
У фінансовому виграші виявляться лише ті, хто зможе налаштуватися на роботу, не відволікаючись на непов'язані з нею заняття – наприклад, на порожні розмови, перекури та кавові «п'ятихвилинки»
Близнята
Під час вирішення професійних питань – особливо, якщо вони пов'язані з фінансами – необхідно звертати увагу на підказки інтуїції, вона дасть єдино правильні поради та підказки.
Рак
Представники знака, які зможуть максимально ефективно – і ефектно – проявити себе перед начальством, можуть розраховувати як на одержання нового проєкту, так і на підвищення заробітної плати.
Лев
Працювати в цей час потрібно у спокійному та умиротвореному стані – тільки в такому разі вдасться зробити все на «відмінно», підвищивши професійний авторитет і непогано заробивши.
Діва
Головне для представників знака в цей час – не сумніватися в тому, що можна взятися за будь-яку справу і виграти її: у результаті все так і станеться, а отже, й солідний гонорар їм забезпечений.
Терези
Не варто весь свій час присвячувати роботі: для успіху у професійних справах будуть потрібні сили, а отже, потрібно чергувати справи з відпочинком – тільки так можна буде зробити все заплановане і навіть більше.
Скорпіон
Необхідно особливо уважно поставитися до того, що відбуватиметься навколо, розмов, уривки яких можна буде почути ненароком: ідея, яка народиться в результаті, виявиться більш ніж плідною.
Стрілець
Небажано позичати, навіть якщо до цього підштовхує нестійке матеріальне становище: заплутатися в боргах буде легко, а ось розрахуватися з ними може бути доволі складно.
Козоріг
Для того, щоб проявити собі з кращого боку в очах начальства, доведеться пожертвувати спокійним і розміреним робочим графіком, але результат – у вигляді нового проєкту – того вартуватиме.
Водолій
Вирішення важливих питань — зокрема і фінансових — прийде від підсвідомості, тому, насамперед, необхідно звертати увагу на сни — саме в них будуть важливі підказки.
Риби
Самостійно з рішенням професійних – і фінансових – завдань впоратися не вдасться, необхідно скористатися зв'язками, до того ж як ділового, так і особистого характеру.
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