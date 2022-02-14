Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 14-20 лютого

Фінанси відіграють важливу – а для когось і першорядну – роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 14 до 20 лютого.

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Отримати бажане – насамперед у фінансовому сенсі – зможуть лише ті, хто вміє і любить працювати, а от тим, хто очікує манни небесної і нічого для цього не роблять, можна не турбуватися – вони навряд чи будуть значитися у списку бенефіціарів цього тижня.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Представникам знака важливо розуміти, чого вони дійсно хочуть досягти в цей час, інакше справи загальмуються і "не захочуть" рухатися вперед, тому на грошові надходження, якщо вони залежать від кількості зробленої роботи, на жаль, не доведеться розраховувати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Поставлена мета вже маячить на горизонті, тому залишилося докласти зовсім небагато зусиль, і вона буде взята, тому важливо постаратися, щоб зміцнити свою професійну репутацію, що в цей час виявиться дуже важливим, і заодно непогано заробити.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Тим із представників знака, хто давно збирався "впрягтися" в тривалу і трудомістку, але водночас цікаву і, що важливо, добре оплачувану роботу, варто поквапитися і скористатися вдалим шансом – усе складеться якнайкраще.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп на тиждень для Левів

Час ідеально підходить для реалізації довгострокових фінансових проєктів – дивіденди від них можна буде отримати вже найближчим часом, тому не варто відкладати їхню реалізацію, оскільки згодом доведеться серйозно про це пошкодувати.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Має сенс "реанімувати" старий професійний проєкт, який свого часу був з поважної причини відкладений на безрік: настав час згадати про нього та відновити роботу, яка принесе не лише професійний, а й фінансовий успіх.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

У цей час не варто укладати фінансові угоди – успіхом вони, на жаль, не увінчаються, до того ж велика ймовірність стати жертвою шахраїв, які активізуються цими днями: повіривши, що можна легко та просто заробити, представники знака ризикують отримати збитки.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Не варто ставати до реалізації трудомістких проєктів: сил і часу доведеться витратити величезну кількість, а результат виявиться незначним, а в деяких випадках взагалі негативним, так що заробити на них — принаймні поки — не вдасться.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Простість та відкритість сьогодні є не найкращими якостями для спілкування з начальством: якщо немає можливості – і бажання – приховати деякі факти з життя свого колективу, краще взагалі не показуватись йому на очі, це, до речі, і для фінансів корисніше.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Можна – і треба – продовжувати роботу над втіленням у життя своєї мрії, яка довгий час здавалася недосяжною метою, зараз обставини складуться таким – сприятливим – чином, що доведеться повірити в те, що дива існують.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Цього тижня вдалими будуть фінансові операції, в яких необхідно дотриматися балансу: представникам знака легко вдасться звести дебет із кредитом, що дасть їм можливість отримати несподіваний, а тому ще приємніший прибуток.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для риб на тиждень

Фінансові дії, намічені на цей час, погано поєднуються з ризиком, тому від відповідного стилю поведінки краще відмовитися: будь-які вчинки необхідно прораховувати на кілька кроків наперед, тільки в такому разі можна розраховувати на прибуток.

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