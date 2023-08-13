Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 14-20 серпня

Фінанси відіграють вагому – а для когось і найважливішу – роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня –від 14 до 20 серпня?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Велика ймовірність удачі в бізнесі – вона стане результатом виконаної в попередній період роботи, тому за отриманий результат представники знака мають дякувати лише собі.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Можна укладати важливі угоди й підписувати серйозні договори: все, під чим цього тижня буде поставлена віза, обіцяє швидкий успіх і вагомі дивіденди.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Винагороду – зокрема й матеріальну – отримають лише ті представники знака, які заздалегідь підготувалися до роботи над новим професійним проєктом: експромт тут не пройде.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Тиждень сприятливий як для тих, хто професійно займається торгівлею, так і для тих, хто збирається купувати або продавати нерухомість – їм вдасться знайти ідеальний варіант або заробити вагому суму.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Зірки рекомендують не відволікатися від завдань, які вирішуються на роботі, навіть якщо здаватиметься, що невелика "кавова пауза" не завадить: як результат, план виконати не вдасться, а це погано позначиться на доходах.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Від серйозних рішень фінансового характеру бажано відмовитися: великий ризик помилитися, а це означає, що прибуток буде зовсім не таким пристойним, як розраховують представники знака.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Тиждень сприятливий для ділових переговорів із партнерами: дипломатичність, властива представникам знака, зросте в рази, тому вдасться вирішити навіть найскладніші питання.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Можна розпочинати ремонт або будівництво будинку чи дачі: процес не нагадуватиме стихійне лихо, пощастить знайти хорошу бригаду та якісні матеріал, а на фінансах вдасться заощадити.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Ухвалюючи важливе рішення професійного та – особливо! – фінансового характеру, небажано поспішати: треба дати собі кілька днів на те, щоб усе гарно обміркувати – поспіх загрожує помилками.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Ризикувати своїми грошима, навіть якщо йтиметься лише про вартість лотерейного білета, категорично не рекомендується – втрати можуть виявитися набагато серйознішими, ніж здасться на перший погляд.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Досягти успіху у професійному – а, отже, й у фінансовому – плані зможуть лише ті, хто розпочне роботу з виконання найважливішого пункту плану, а потім рухатиметься низхідною, а не навпаки.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Можливо, це прозвучить дивно, але фінансовий успіх цього тижня залежатиме не так від наполегливої роботи, як від правильно організованого й якісного відпочинку.

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