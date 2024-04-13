Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 15-21 квітня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 15 до 21 квітня.

Овен

Від пропозиції підпрацювати – і заробити – незважаючи на всю її привабливість, зараз краще відмовитися: згодом може виявитися, що шкоди та збитків від такої «халтури» набагато більше, ніж прибутку.

Телець

З грошима необхідно поводитися вкрай обережно: почавши з, здавалося б, незначного закупу, можна настільки захопитися, що й не помітити, куди і як будуть витрачені кошти, необхідні для більш важливих справ.

Близнята

Зірки не рекомендують представникам знака брати участь у ділових переговорах – до очікуваного результату вони однаково не приведуть, а дорогоцінний час та сили заберуть.

Рак

Не варто ризикувати наявними коштами, сподіваючись придбати куди більшу суму: навіть якщо йтиметься про невелику операцію – наприклад, купівлю лотерейного білета: виграти однаково не вдасться.

Лев

Несподіваний прибуток – наприклад, виплата давнього гонорару, не означатиме, що «зелене світло» загориться і для інших фінансових операцій: вони в результаті виявляться не такими вже й вдалими.

Діва

Перш ніж підписати фінансовий документ, необхідно уважно прочитати його вміст, особливо ту частину, текст якої надрукований дрібним шрифтом.

Терези

Не варто непокоїтися через контракт, що раптово зірвався, або порушення домовленостей, яке дозволять собі ділові партнери: найімовірніше, саме таким доля вбереже представників знака від втрат,

Скорпіон

Ідеї професійної властивості, які в цей час спадуть вам на думку, необхідно не просто запам'ятати, але докладно зафіксувати, щоб згодом втілити їх у життя.

Стрілець

У цей час можна здійснювати лише дрібні фінансові операції у вигляді оплати рахунків та повсякденних покупок, а ось від великих угод краще відмовитись: досягти бажаних результатів однаково не вдасться

Козоріг

Щоб не стати жертвою шахраїв і навіть грабіжників, необхідно з недовірою ставитися до незнайомих людей і бути обережними, виходячи з дому – особливо в темний час доби.

Водолій

Час сприятливий для операцій із нерухомістю, але здійснювати угоди потрібно лише у разі ретельної їхньої підготовки: на імпровізацію розраховувати не доводиться, великий ризик втратити частину коштів.

Риби

Небажано брати кредити та оформляти позики: існує ймовірність того, що матеріальне становище не дозволить вчасно робити необхідні внески, що зіпсує кредитну історію.

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