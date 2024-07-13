Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 15-21 липня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 15 до 21 липня.

Овен

Час сприятливий для купівлі та продажу нерухомості, тому якщо представники знака давно збиралися перебратися на інше місце проживання, варто скористатися нагодою.

Телець

З грошима в цей час необхідно поводитися максимально обережно: великий ризик витратити більше, ніж представники знака можуть собі дозволити, через що доведеться обмежити себе у витратах.

Близнята

Секретом професійного – та фінансового – успіху представників знака є зібраність, організованість та дисципліна: налаштовуючись на певну мету, потрібно йти до неї, ні на що не відволікаючись.

Рак

Настав сприятливий час для тих, хто давно збирався придбати щось важливе і дороге: цього тижня вдасться вдало вкласти гроші в закуп, який виявиться надзвичайно вигідним.

Лев

Велика ймовірність пропозиції обійняти нову – престижну та добре оплачувану – посаду, з позитивною відповіддю на неї довго тягнути не варто – можуть випередити колеги-конкуренти.

Діва

Кількість грошей, які в цей час отримають представники знака, перебуває у прямій залежності від якості зробленої роботи: за його зниження розраховувати на гарний прибуток не доведеться.

Терези

Поставлену професійну – і фінансову – мету вже видно на горизонті, тому залишилося докласти зовсім небагато зусиль, і її буде взято, тож має сенс взяти себе в руки і довести роботу до кінця.

Скорпіон

Велика можливість розпочати роботу над довгогральним і досить складним, але цікавим і, що дуже важливо, добре оплачуваним проєктом, не варто зволікати з позитивною відповіддю на таку пропозицію.

Стрілець

Має сенс повернути до життя старий професійний проєкт, який свого часу був з поважної причини відкладений у довгу скриньку – тепер настав час згадати про нього та відновити роботу.

Козоріг

Не варто укладати фінансові угоди – успіхом вони, на жаль, не увінчаються, до того ж, велика ймовірність стати жертвою шахраїв та просто несумлінних людей, які активізуються цими днями.

Водолій

Можна – і треба – продовжувати роботу над втіленням у життя своєї мрії, яка довгий час видавалася недосяжною метою, зараз обставини для цього складуться максимально сприятливим чином.

Риби

Фінансові дії в цей час погано поєднуються з ризиком, тому від нього краще відмовитися: будь-які вчинки необхідно прораховувати на кілька кроків наперед, тільки в такому випадку вдасться отримати прибуток.

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