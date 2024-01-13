Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 15-21 січня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 15 до 21 січня?

Овен

У фінансовому сенсі потрібно використовувати тільки перевірені схеми, що добре зарекомендували себе: ризикувати, звертаючись до експромтів, зірки не рекомендують — занадто велика ймовірність втрат.

Телець

Навіть якщо матеріальне становище здаватиметься представникам знака як ніколи стійким і міцним, від сумнівних витрат краще відмовитись – режим розумної економії ще нікому не зашкодив.

Близнята

У професійному сенсі не варто хапатися за всі справи одразу: оскільки жодну з них не вдасться довести до ладу, це не тільки не допоможе заробити більше, ніж зазвичай, а й навпаки, зменшить доходи.

Рак

Хоч би як складалися обставини, у фінансових питаннях варто виявляти максимальну обережність: наприклад, не слід користуватися чужими речами, оскільки великий ризик зіпсувати або втратити їх.

Лев

Гроші в цей час принесе не так основна робота, як хобі: не виключено, що улюблене заняття, на результати якого зверне увагу велика торгова мережа, принесе солідний прибуток.

Діва

Відчувши потребу у фінансах, рекомендується звернутися за допомогою до друзів: вони не лише без зайвих питань видадуть потрібну суму, а й допоможуть вирішити проблему, викоренивши її.

Терези

Поліпшити матеріальне становище допоможе… візит до перукаря: зроблена тим часом стрижка принесе нові можливості, які дозволять представникам знака непогано заробити.

Скорпіон

На фінансове становище безпосередньо впливатиме спосіб думок, тому потрібно уважно стежити за тим, щоб вони були позитивними – будь-який негатив не найкраще позначиться на добробуті.

Стрілець

Взявши гроші в борг, представники знака довго не зможуть повернути їх назад, тому – принаймні цього тижня – бажано обійтися власними силами, тим більше, що вони у представників знака є.

Козоріг

Представникам знака, які мають борги, необхідно терміново їх повернути: це очистить фінансовий потік, що йде до них з космосу, і дуже швидко їх потішать нові фінансові надходження.

Водолій

У виграші виявляться ті, хто – хоча б на якийсь час – забуде про себе і перейматиметься проблемами інших людей: благодійність та волонтерство принесуть не лише душевне умиротворення, а й матеріальну вигоду.

Риби

Змінивши рід діяльності, обравши заняття до душі, представники знака почнуть заробляти набагато більше, ніж раніше: те, що робиться від душі, завжди приносить добрий прибуток.

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