Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 16-22 вересня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 16 до 22 вересня.

Овен

На фінансовий успіх зможуть розраховувати лише ті представники знака, які знайдуть у собі сили довести до ладу розпочатий раніше проєкт: за звичкою, покинувши його на пів дорозі, вони навряд чи щось запрацюють.

Телець

Фінансовий успіх принесуть поїздки – переважно, звичайно, йдеться про відрядження, але іноді – ось як у цьому випадку – вдається поєднати приємне з корисним: і відпочити, і заробити.

Близнята

Стаючи до реалізації нового професійного проєкту, не сподівайтеся на те, що все складеться саме собою – зусилля доведеться докласти серйозних, але й результат – зокрема й матеріальний – того вартуватиме.

Рак

Активність та ентузіазм, які відчують у цей час представники знака, необхідно спрямувати на вирішення важливого професійного питання, яке принесе популярність та гроші.

Лев

Вирішити фінансові проблеми можна буде, тільки почавши діяти: як відомо, під лежачий камінь вода не тече, і грошові потоки в цьому сенсі винятком не стануть.

Діва

Брати в роботу можна лише найважливіші та великі проєкти – тільки вони призведуть до вагомих – як моральних, так і матеріальних – результатів: «дрібничка» стане марною тратою часу та сил.

Терези

Можливо, це прозвучить нереально, але досягти успіху у фінансовому сенсі зможуть ті, хто нарешті почне втілювати свою мрію: отримане водночас задоволення стане своєрідним магнітом для грошей.

Скорпіон

Не варто весь свій час присвячувати роботі – просунутися кар'єрними сходами, так само як і заробити в результаті, однаково не вдасться, і напружена праця може призвести до серйозного занепаду сил.

Стрілець

Представникам знака, які давно збиралися спробувати свої сили в новому виді діяльності, не варто зволікати з рішенням: пропозиція, яку зроблять їм у цей час, виявиться напрочуд успішною.

Козоріг

Економія – улюблене заняття представників знака, але цього тижня їм бажано від нього відмовитися: під впливом скуповості, що раптово наринула, можна буде пустити шанс придбати річ своєї мрії.

Водолій

Успішними будуть будь-які фінансові операції, але особливо варто звернути увагу на ті, які вимагатимуть деяку – невелику – частку ризику: куплений жартома лотерейний квиток може принести непоганий виграш.

Риби

У роботі над серйозним професійним проєктом, як і в сумі, яку вдасться в результаті заробити, головною умовою стане впевненість у своїх силах: без неї цього разу, як і завжди, не обійтися.

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