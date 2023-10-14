Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 16-22 жовтня

Фінанси відіграють вагому – а для когось і найважливішу – роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 16 до 22 жовтня?

Овен

Поставлених професійних і – особливо! – фінансових цілей досягнуть лише ті представники знака, які виявлять підвищену активність і домагатимуться свого завзято й цілеспрямовано.

Телець

Поставивши перед собою важливу професійну мету, треба йти до неї наполегливо і планомірно, наближаючись до неї крок за кроком: така тактика виявиться успішною як у кар'єрному, так і у фінансовому плані.

Близнята

Головне в цей час – не лінуватися: вставати раніше, діяти активно й рішуче, лише так представникам знака вдасться впоратися з доволі складною роботою, за яку начальство віддячить премією.

Рак

Успіх – зокрема й фінансовий – безпосередньо залежатиме від того, чи зможуть представники знака подолати свою фірмову сором'язливість і поборотися за проєкт, який обіцяє вагомий дохід.

Лев

Найважливіше, займаючись своєю роботою, – нікого не слухати: на жаль, охочих сказати, що представники знака роблять не те, що треба, і рухаються не в той бік, керуючись корисливими мотивами, буде достатньо.

Діва

Здійснюючи фінансові угоди, необхідно бути обережними: велика ймовірність, проґавивши якусь дрібницю, поставити свій підпис під документом, згідно з яким замість прибутку можна отримати збиток.

Терези

Не варто чинити опір небажанню робити активні професійні дії: вчиняючи щось із примусу, легко припуститися прикрої помилки, тому не треба форсувати вирішення професійних питань.

Скорпіон

Небажано різко стартувати, починаючи роботу над новим проєктом, діяти треба, не поспішаючи, але поступово та планомірно, лише в такому разі вдасться досягти бажаних фінансових результатів.

Стрілець

Подарунок, який зроблять представникам знака цього тижня, найімовірніше, набуде вигляду грошового еквівалента, тому дуже важливо заздалегідь продумати, на що витратити цю – цілком пристойну – суму.

Козоріг

Перш ніж підписувати важливий контракт або укладати договір, необхідно ретельно вивчити та проаналізувати всі його пункти, інакше про вигоду говорити буде безглуздо.

Водолій

Тим, хто давно думав про зміну місця роботи, доведеться вибирати одразу з кількох вигідних пропозицій: не варто поспішати з рішенням – потрібно вибрати варіант, який принесе не лише гроші, а й задоволення.

Риби

Небажано витрачати час на розмови на загальні теми, в які втягуватимуть колеги: за підбитими наприкінці тижня підсумками з'ясується, що це спілкування затяглося і "вкрало" частину зарплати.

Читайте також: