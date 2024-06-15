Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 17-23 червня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 17 до 23 червня.

Овен

Представникам знака необхідно використати будь-яку можливість, щоб добре зарекомендувати себе в очах безпосереднього керівництва: зробивши на «відмінно» доручену їм роботу.

Телець

З фінансами в цей час необхідно поводитися вкрай обережно: можна здійснювати тільки дрібні закупи – від великих краще відмовитися, інакше доведеться шкодувати про витрачену даремно суму.

Близнята

До вирішення будь-яких ділових чи бізнес-питань необхідно поставитися з максимальною обережністю. Перш ніж дати відповідь – хоч би якою вона була – потрібно, не поспішаючи, продумати всі можливі наслідки.

Рак

Необхідно остерігатися шахрайства, яке може чекати з найнесподіванішого боку: обдурити спробують як зовсім незнайомі, так і – що виявиться особливо образливим – близькі і навіть рідні люди.

Лев

Час сприятливий для будь-яких закупів, тому тим, хто давно збирався стати власником великої домашньої техніки чи нового автомобіля, рекомендується зробити придбання своєї мрії

Діва

Можна проводити будь-які ділові переговори, метою яких є професійна та фінансова вигода, – партнери охоче підуть назустріч і виконають будь-яке прохання представників знака.

Терези

Тим, хто давно думав про те, щоб змінити місце роботи на перспективніше і, що важливо, фінансово вигідне, можна – і потрібно – робити дії в цьому напрямі.

Скорпіон

Зірки наполегливо рекомендують спробувати себе у новому вигляді – і навіть роді – діяльності: можна змінити розумові заняття фізичними, а інтелектуальні – творчими: вони можуть бути перспективними.

Стрілець

Банківський рахунок представників знака може несподівано поповнитися на енну – кругленьку – суму: зрозуміло, вона не стане манною небесною – найімовірніше, йтиметься про оплату за давно зроблену роботу

Козоріг

З грошима в цей час необхідно обходитися максимально обережно: під забороною перебуває марнотратство — не варто витрачати гроші на придбання речей, без яких поки що цілком можна обійтися.

Водолій

Час несприятливий для підписання важливих угод та серйозних контрактів – вони можуть стати частиною шахрайської схеми, в яку краще не потрапляти – замість прибутку можуть призвести до збитків.

Риби

Не варто погоджуватися на участь у фінансовій операції, яка — навіть на рівні інтуїції — викликає підозру: вони, швидше за все, матимуть під собою реальні підстави, тож не варто ризикувати.

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