Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 17-23 червня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.
На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 17 до 23 червня.
Овен
Представникам знака необхідно використати будь-яку можливість, щоб добре зарекомендувати себе в очах безпосереднього керівництва: зробивши на «відмінно» доручену їм роботу.
Телець
З фінансами в цей час необхідно поводитися вкрай обережно: можна здійснювати тільки дрібні закупи – від великих краще відмовитися, інакше доведеться шкодувати про витрачену даремно суму.
Близнята
До вирішення будь-яких ділових чи бізнес-питань необхідно поставитися з максимальною обережністю. Перш ніж дати відповідь – хоч би якою вона була – потрібно, не поспішаючи, продумати всі можливі наслідки.
Рак
Необхідно остерігатися шахрайства, яке може чекати з найнесподіванішого боку: обдурити спробують як зовсім незнайомі, так і – що виявиться особливо образливим – близькі і навіть рідні люди.
Лев
Час сприятливий для будь-яких закупів, тому тим, хто давно збирався стати власником великої домашньої техніки чи нового автомобіля, рекомендується зробити придбання своєї мрії
Діва
Можна проводити будь-які ділові переговори, метою яких є професійна та фінансова вигода, – партнери охоче підуть назустріч і виконають будь-яке прохання представників знака.
Терези
Тим, хто давно думав про те, щоб змінити місце роботи на перспективніше і, що важливо, фінансово вигідне, можна – і потрібно – робити дії в цьому напрямі.
Скорпіон
Зірки наполегливо рекомендують спробувати себе у новому вигляді – і навіть роді – діяльності: можна змінити розумові заняття фізичними, а інтелектуальні – творчими: вони можуть бути перспективними.
Стрілець
Банківський рахунок представників знака може несподівано поповнитися на енну – кругленьку – суму: зрозуміло, вона не стане манною небесною – найімовірніше, йтиметься про оплату за давно зроблену роботу
Козоріг
З грошима в цей час необхідно обходитися максимально обережно: під забороною перебуває марнотратство — не варто витрачати гроші на придбання речей, без яких поки що цілком можна обійтися.
Водолій
Час несприятливий для підписання важливих угод та серйозних контрактів – вони можуть стати частиною шахрайської схеми, в яку краще не потрапляти – замість прибутку можуть призвести до збитків.
Риби
Не варто погоджуватися на участь у фінансовій операції, яка — навіть на рівні інтуїції — викликає підозру: вони, швидше за все, матимуть під собою реальні підстави, тож не варто ризикувати.
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