Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 17-23 квітня

Хто зі знаків зодіаку отримає прибутки цього тижня, на кого чекає фінансовий успіх, а кому краще не витрачати гроші.
Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 17 до 23 квітня?
Овен (21.03 – 20.04)
Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень
Важливі рішення, особливо якщо вони стосуються фінансів, не можна ухвалювати під впливом емоцій: у такому стані не вдасться оцінити всі чинники, а отже, помилка буде неминучою.
Телець (21.04 – 21.05)
Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень
Настав час ділитися своїми знаннями та досвідом з тими, хто цього потребує: успіх – і хороші гроші – принесе кар'єра викладача, лектора і навіть репетитора.
Близнята (22.05 – 21.06)
Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень
Добре заробити перш за все вдасться тим, хто менше говоритиме і більше робитиме: навіть якщо ви приготували промову, що презентує ваші професійні досягнення, відкладіть її на інший час.
Рак ( 22.06 – 22.07)
Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень
До пропозиції добре заробити, не докладаючи жодних зусиль, необхідно поставитися максимально обережно: найімовірніше, за нею стоїть шахрайська схема.
Лев (23.07 – 21.08)
Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень
Від фінансових операцій будь-якої складності цього тижня краще відмовитися: замість очікуваного прибутку вони можуть завдати збитків, тож не варто ризикувати своїм матеріальним добробутом.
Діва (22.08 – 23.09)
Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень
Вирішувати фінансові питання можна лише після того, як будуть прораховані всі можливі ризики та продумані всі дії: якщо з якоїсь причини це неможливо, краще почекати.
Терези (24.09 – 23.10)
Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень
Прибутком, ймовірним цього тижня, важливо розпорядитися правильно: небажано витрачати все й одразу, якусь суму потрібно інвестувати у солідну справу – гроші мають працювати.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень
Час сприятливий для того, щоб платити за рахунками: наявні борги необхідно погасити – у такому разі Всесвіт не перекриє фінансовий потік, що дає кошти для існування.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень
Нинішній тиждень бажано провести під знаком розумної економії, тоді згодом не доведеться дізнатися, що таке нестача коштів, а вона цілком може стати продовженням марнотратства.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень
Можна – і треба! – розмовляти з начальством про підвищення заробітної плати: воно буде добродушно налаштоване і, зваживши на успіхи представників знака, задовольнить їхнє прохання.
Водолій (21.01 – 18.02)
Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень
Не варто відмовляти у допомозі тим, хто звернеться з проханням позичити грошей – найімовірніше, людина дійсно потребує, а грошова сума, хай і невелика, протримає її на плаву.
Риби (19.02 – 20.03)
Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень
Будь-які фінансові угоди цього часу виявляться надзвичайно успішними, тому не варто упускати шанс поповнити свій банківський рахунок, а заодно і заробити професійний авторитет.
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