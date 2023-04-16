Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 17-23 квітня

Хто зі знаків зодіаку отримає прибутки цього тижня, на кого чекає фінансовий успіх, а кому краще не витрачати гроші.

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 17 до 23 квітня?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Важливі рішення, особливо якщо вони стосуються фінансів, не можна ухвалювати під впливом емоцій: у такому стані не вдасться оцінити всі чинники, а отже, помилка буде неминучою.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Настав час ділитися своїми знаннями та досвідом з тими, хто цього потребує: успіх – і хороші гроші – принесе кар'єра викладача, лектора і навіть репетитора.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Добре заробити перш за все вдасться тим, хто менше говоритиме і більше робитиме: навіть якщо ви приготували промову, що презентує ваші професійні досягнення, відкладіть її на інший час.

Рак ( 22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

До пропозиції добре заробити, не докладаючи жодних зусиль, необхідно поставитися максимально обережно: найімовірніше, за нею стоїть шахрайська схема.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Від фінансових операцій будь-якої складності цього тижня краще відмовитися: замість очікуваного прибутку вони можуть завдати збитків, тож не варто ризикувати своїм матеріальним добробутом.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Вирішувати фінансові питання можна лише після того, як будуть прораховані всі можливі ризики та продумані всі дії: якщо з якоїсь причини це неможливо, краще почекати.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Прибутком, ймовірним цього тижня, важливо розпорядитися правильно: небажано витрачати все й одразу, якусь суму потрібно інвестувати у солідну справу – гроші мають працювати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Час сприятливий для того, щоб платити за рахунками: наявні борги необхідно погасити – у такому разі Всесвіт не перекриє фінансовий потік, що дає кошти для існування.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Нинішній тиждень бажано провести під знаком розумної економії, тоді згодом не доведеться дізнатися, що таке нестача коштів, а вона цілком може стати продовженням марнотратства.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Можна – і треба! – розмовляти з начальством про підвищення заробітної плати: воно буде добродушно налаштоване і, зваживши на успіхи представників знака, задовольнить їхнє прохання.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Не варто відмовляти у допомозі тим, хто звернеться з проханням позичити грошей – найімовірніше, людина дійсно потребує, а грошова сума, хай і невелика, протримає її на плаву.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Будь-які фінансові угоди цього часу виявляться надзвичайно успішними, тому не варто упускати шанс поповнити свій банківський рахунок, а заодно і заробити професійний авторитет.

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