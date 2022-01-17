Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 17-23 січня

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 17-23 січня

Фінанси відіграють важливу – а для когось і першорядну – роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 17 до 23 січня.

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Через великий ризик стати жертвою шахраїв від будь-яких фінансових операцій краще відмовитися: хоч би якою була сума вимушеної втрати, вона в будь-якому разі виявиться прикрою, так що варто поберегтися і до пікового випадку не доводити.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Час сприятливий для ділових переговорів – досягнуті в результаті домовленості допоможуть покращити спільний бізнес і, як наслідок, вже найближчим часом отримувати більш серйозні дивіденди, ніж раніше.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Не варто ділитися своїми професійними планами з колегами, навіть якщо ви цілком і повністю довіряєте їм: спокуса втілити в життя ваші ідеї може виявитися настільки серйозною, що людина не встоїть.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Небажано поспішати з оформленням важливих фінансових документів: до них може вкрастися помилка, зокрема друкарська – невелика, але достатня для того, щоб прибуток, на який розраховували представники знака, перетворився на збиток.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп на тиждень для Левів

Від ризику у фінансових питаннях, до яких відчують непереборний потяг представники знака, у цей час краще відмовитися: він навряд чи виправдає себе, а замість шампанського їм, швидше за все, доведеться пити валеріанку.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Час сприятливий для рішучих дій у професійній сфері: тим, хто давно збирався перейти на нову роботу з значно серйознішою зарплатою, можна писати заяву про звільнення зі старої – головне, не зволікати.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Можна – і треба – розраховуватися з наявними боргами: звичайно, це найкраще було зробити до нового року, щоб не входити до нього зі старими фінансовими зобов'язаннями, але й тепер це зробити не пізно.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Зірки наполегливо радять представникам знака займатися благодійністю: зрозуміло, це необхідно зробити завжди, але сьогодні паростки доброти впадуть на особливо сприятливий ґрунт і принесуть плоди у вигляді несподіваної вигоди.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Можна ставати до роботи над проєктами, які – через свою складність чи трудомісткість – були відкладені на деякий час: тепер же сприятливий час для них настав – результат, зокрема й фінансовий, безсумнівно портішить.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Вибираючи професійні завдання, представникам знака важливо відрізняти перспективні від неперспективних: у першому разі робота ладнатиметься, а результат – зокрема й фінансовий – перевершить усі очікування, у другому все відбудеться з точністю до навпаки.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Фінансовий успіх принесуть лише ті проєкти, які – так чи так – виявляться пов'язаними з матеріальним добробутом самих представників знака та їхньої сім'ї – наприклад, ремонтом чи навчанням дитини у виші, тож займатися потрібно лише ними.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Займаючись роботою, не можна відволікатися на супутні, але марні заняття у вигляді перекурів, розмов з колегами і традиційним витанням у хмарах, інакше професійного, а заразом і фінансового талану представникам знака, на жаль, не бачити.

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